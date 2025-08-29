Slušaj vest

On je preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru od povreda zadobijenih u pucnjavi ispred porodične kuće u Kotoru, saopšteno je iz Uprave policije.

Pucnjava se dogodila u mestu Zlatne njive u Kotoru.

"Policijski službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbednosti 'Jug', u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju hitne mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvetljavanja ovog krivičnog dela", saopšteno je iz Uprave policije.

“Kotor je blokiran, policija je na svakom koraku, kontrolišu i trajekt”, kaže za Kurir izvor iz tog grada.