Na društvenim mrežama su se pojavili snimci iz Kotora neposredno nakon pucnjave u kojoj je ubijen Radovan Krivokapić, zvani Mesar, poznati pripadnik škaljarskog klana.

Kako su preneli crnogorski mediji, on je upucan ispred porodične kuće u mestu Zlatne njive u Kotoru.

Na snimku s lica mesta vidi se da se ispred kuće okupio veliki broj ljudi, kao i da sve vrvi od policije.

Ubrzo nakon zločina u Kotoru je nastao saobraćajni kolaps. Veliki broj vozila zaglavljen je kod kružnog toka u blizini mesta Škaljari.

On je preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru od povreda zadobijenih u pucnjavi, potvrđeno je potom iz Uprave policije Crne Gore.

Krivokapić je, prema nezvaničnim saopštenjima, u bezbednosnim službama označen kao član škaljarskog klana

On je saslušavan 2016. u istrazi podmetanja požara u kotorskoj diskoteci "Maximus"

Iz policije je tada saopšteno da su pretresli više stanova u Kotoru i da rade na privođenju napadača, piše Pobjeda.

Pet maskiranih osoba rano ujutru napali su stražara, onesposobili ga, a zatim ušli u klub i zapalili deo u kome se održavaju muzički koncerti.