Muškarac starosti oko 40 godina teško je povređen kada ga je nepoznati napadač izbo nožem u centru Beograda.
ČOVEK IZBODEN U STANU U CENTRU BEOGRADA: Napadač ušao, zatekao ga sa devojkom, ubo u stomak i grudi, pa se dao u beg! Krvav nož bacio u zgradi
Napad se dogodio jutros oko 7 sati u stanu zgradi u centru Beograda.
Napadač je navodno ušao u stan u kom je izbodeni muškarac bio sa devojkom i zadao mu dva uboda - u grudi i stomak.
"Krvi je na sve strane u zgradi, a mislim i da je policija pronašla nož u hodniku", rekao je izvor upoznat sa slučajem.
Obaveštena je policija koja je ubrzo izašla na teren.
Kurir.rs/Informer
