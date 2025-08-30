Slušaj vest

Napad se dogodio jutros oko 7 sati u stanu zgradi u centru Beograda.

Napadač je navodno ušao u stan u kom je izbodeni muškarac bio sa devojkom i zadao mu dva uboda - u grudi i stomak.

"Krvi je na sve strane u zgradi, a mislim i da je policija pronašla nož u hodniku", rekao je izvor upoznat sa slučajem.

Obaveštena je policija koja je ubrzo izašla na teren.