Slušaj vest

U Obrenovcu, u Nemanjinoj ulici, došlo je do pucnjave u kojoj, samo pukom srećom, nije bilo povređenih.

Kako se nezvanično saznaje, drama se odigrala u noći s četvrtka na petak, nešto iza ponoći, a svemu je prethodila svađa i fizički obračun.

Policiji je oko 00.20 časova prijavljeno da je došlo do pucnjave. Prema prijavi, nepoznate osobe su se prvo verbalno, a potom fizički sukobile ispred jednog objekta nakon čega je jedan od osumnjičenih iz crnog automobila ispalio više hitaca.

Kako se nezvanično saznaje, policija je na licu mesta pronašla dve čaure, najverovatnije od pištolja.

Policija je obavila uviđaj.