Slušaj vest

U Obrenovcu, u Nemanjinoj ulici, došlo je do pucnjave u kojoj, samo pukom srećom, nije bilo povređenih.

Kako se nezvanično saznaje, drama se odigrala u noći s četvrtka na petak, nešto iza ponoći, a svemu je prethodila svađa i fizički obračun.

Policiji je oko 00.20 časova prijavljeno da je došlo do pucnjave. Prema prijavi, nepoznate osobe su se prvo verbalno, a potom fizički sukobile ispred jednog objekta nakon čega je jedan od osumnjičenih iz crnog automobila ispalio više hitaca.

Kako se nezvanično saznaje, policija je na licu mesta pronašla dve čaure, najverovatnije od pištolja.

Policija je obavila uviđaj.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaVATRENI OBRAČUN IZ AUTOMOBILA U POKRETU U OBRENOVCU Policija od sinoć traga za osumnjičenima
WhatsApp Image 2025-06-30 at 5.04.18 PM.jpeg
HronikaMUŠKARAC UPUCAN NA VRAČARU, DRUGI UBODEN NOŽEM U KOVILOVU: Odmah prevezeni u Urgentni centar
hitna-pomoc-noc-3.jpg
HronikaDOŠAO PO DUG, A IZ MRAKA DOBIO METAK U GRUDI! Najnoviji detalji pucnjave u Kruševcu, evo šta je sve prethodilo drami ispred kuće osumnjičenog!
1745961785407.jpg
HronikaPUCNJAVA U KRUŠEVCU! Napadač ranio mladića (29) ispred svoje kuće, u TEŠKOM STANJU prebačen u Klinički centar
IMG-20241121-WA0008.jpg