Slušaj vest

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Topole poginuo je muškarac star 75 godina, dok je njegova supruga (72) zadobila lakše povrede.

Nesreća se dogodila kada je, kako se sumnja, S. S. (36), koji je upravljao vozilom BMW X5, velikom brzinom udario u automobil marke "jugo" u kojem su se nalazili stariji supružnici.

Navodno je S. S. bio u vidno alkoholisanom i drogiranom stanju.

Prema navodima, S. S. se svojim vozilom direktno zakucao u "jugo" u kojem je bio nesrećni par. Muškarac je preminuo na licu mesta, dok je njegova supruga prevezena u bolnicu.

Policija je odmah izašla na lice mesta i obavila uviđaj. Osumnjičeni vozač je zadržan u pritvoru, a protiv njega će biti podneta krivična prijava za izazivanje teške saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom, kao i za vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci.