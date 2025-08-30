Slušaj vest

Radovan Krivokapić (44), navodni pripadnik "škaljarskog klana", sinoć je brutalno likvidiran dok je bio na terasi porodične kuće u Kotoru. Kako saznajemo, "škaljaraca" koji se pre nekoliko meseci vratio u Kotor, sa nekoliko hitaca iz snajpera ubio je za sada nepoznati egzekutor.

Krivokapić je u crnogorskoj evidenciji zaveden kao pripadnik kotorskog klana, a napadnut je sinoć oko 19.40 časova u naselju Zlatne njive u Kotoru. Tom prilikom je teško ranjen s nekoliko hitaca, međutim i pored svih napora lekara, on je podlegao povredama. Za nepoznatim napadačem policija i dalje traga.

Vratio se iz inostranstva

- Sumnja se da je napadač izvesno vreme pratio Krivokapića i njegovo kretanje, s obzirom na to da se pročulo da je Krivokapić opet u Crnoj Gori i da boravi u porodičnoj kući u Kotoru. Naime, on je nekoliko godina bio u inostranstvu i ništa se nije čulo o njemu, dok se nije vratio u Kotor - kaže naš dobro obavešten izvor i dodaje:

Ubijeni Radovan Krivokapić Foto: Privatna Arhiva

Snajperista ga čekao satima?

- Krivokapić je znao da mu je bezbednost ugrožena, pa je zbog toga retko napuštao kuću. Ipak, napadač je u petak navodno ceo dan čekao "škaljarca" da se pojavi ispred kuće kako bi mogao da ga ubije, što se na kraju i desilo kada je Krivokapić izašao na terasu koja gleda ka ulici u blizini Tržnog centra Kamelija.

Kako objašnjava naš sagovornik, snajperista je ispalio nekoliko hitaca.

- Krivokapić je pao kao pokošen. Navodno, u kući je bila i njegova porodica, pa su usledile jezive scene. Čulo se vrištanje i zapomaganje iz kuće. Ekipa Hitne pomoći brzo je došla na adresu i prevezen je u Opštu bolnicu u Kotoru gde su mu se lekari dva sata borili za život - kaže naš izvor i dodaje da je ceo Kotor sinoć satima bio blokiran.

Kamere snimile likvidaciju

Kako navodi meštanka Kotora za Kurir, porodična kuća Krivokapić je pod video-nadzorom, kao i ostali objekti u blizini s obzirom da je tu u Tržni centar.

Ubijeni Radovan Krivokapić Foto: Privatna Arhiva

- Navodno su kamere snimile likvidaciju Krivokapića. Policija nam je saopštila da ne smemo da napuštamo kuće jer nije bezbedno. Bili smo van sebe sinoć nakon haosa. Kasnije smo saznali da je Radovan ubijen iz snajpera, ali da zasad policija nema tačnu poziciju sa koje je pucao ubica - kaže ona i dodaje:

- Radovana poznajemo kao komšije, svi su oni u tim kriminalnim krugovima, uvek je bilo pitanje dana kada će im se nešto desiti. Izabrali su takav život. Dugo ga nisam videla, može više od pet godina nije bio u Kotoru, a porodica mu je bila tu.

Istraga povodom ove likvidacije je i dalje u toku, a policija intezivno traga za snajperistom.