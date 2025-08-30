Hronika
SVAĐA ZAVRŠENA UBISTVOM: Penzioner (81) iz okoline Svrljiga hicima iz puške usmrtio komšiju (82), pa pokušao da sakrije telo!
Penzioner Lj. T. (81) iz Prikovca kod Svrljiga uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu i njemu je određeno zadržavanje zbog sumnje da je u četvrtak popodne, tokom svađe, ubio komšiju J. M. (82)!
Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Lj. T. (81) je u žrtvu pucao iz puške koju je ilegalno posedovao, a od zadobijenih povreda 82-godišnji deda je preminuo na licu mesta.
- Osumnjičeni Lj. T. je posle zločina pokušao da prikrije zločin tako što je telo ubijenog komšije sakrio u ataru sela Radenkovac kod Svrljiga. Međutim, telo je nađeno, a osumnjičeni je identifikovan i priveden. Policija je obavila uviđaj, a o događaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo naložilo obdukciju - saznaje se nezvanično od izvora iz istrage.
