Penzioner Lj. T. (81) iz Prikovca kod Svrljiga uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu i njemu je određeno zadržavanje zbog sumnje da je u četvrtak popodne, tokom svađe, ubio komšiju J. M. (82)!

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Lj. T. (81) je u žrtvu pucao iz puške koju je ilegalno posedovao, a od zadobijenih povreda 82-godišnji deda je preminuo na licu mesta.

- Osumnjičeni Lj. T. je posle zločina pokušao da prikrije zločin tako što je telo ubijenog komšije sakrio u ataru sela Radenkovac kod Svrljiga. Međutim, telo je nađeno, a osumnjičeni je identifikovan i priveden. Policija je obavila uviđaj, a o događaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo naložilo obdukciju - saznaje se nezvanično od izvora iz istrage.

