Penzioner Lj. T. (81) iz Prikovca kod Svrljiga uhapšen je po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu i njemu je određeno zadržavanje zbog sumnje da je u četvrtak popodne, tokom svađe, ubio komšiju J. M. (82)!

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni Lj. T. (81) je u žrtvu pucao iz puške koju je ilegalno posedovao, a od zadobijenih povreda 82-godišnji deda je preminuo na licu mesta.