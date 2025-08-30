Slušaj vest

Na zvaničnom Instagram profilu Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije objavljen je dirljiv video-snimak na kome se može videti kako se vatrogasac-spasilac spušta u bunar i vadi kozu koja je upala.

- Biti vatrogasac znači biti spreman da pomogneš u svakoj situaciji. U Šarbanovcu kod Bora, naši vatrogasci izvukli su kozu iz bunara dubokog preko 10 metara. Za njih - to je poziv, a za druge - spas - navodi se u objavi MUP-a Srbije. 

Ne propustiteDruštvoVATRA ZAHVATILA VIŠE OD 50 HEKTARA ŠUME! Veliki požar kod Niša: Sedam vatrogasaca radilo na gašenju, angažovani i HELIKOPTERI! (FOTO)
WhatsApp Image 2025-08-29 at 19.20.11_d850acd4.jpg
HronikaVATRA GUTALA SVE PRED SOBOM, 20 VATROGASACA OBUZDAVA STIHIJU Drama u Vršcu i dalje traje: Ulažu se svi napori da ne zahvati vikendice! (VIDEO)
collage.jpg
SrbijaVELIKI POŽAR U VRŠCU: Vatrena stihija „guta“ Vršački breg, jak vetar ometa gašenje, ugrožene vikendice i šuma ka Kuli (VIDEO)
Screenshot 2025-08-29 121231.jpg
DruštvoZAPALILA SE PORODIČNA KUĆA Veliki požar u selu Buar kod Užica: Na terenu vatrogasci-spasioci (FOTO)
1756480732Pozar-uzice-fotorina1.jpg