VATROGASAC SE SPUSTIO U BUNAR DUBOK 10 METARA DA BI SPASAO ŽIVOTINJU! MUP Srbije na zvaničnom Instagram profilu objavio dirljiv video snimak!
Na zvaničnom Instagram profilu Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije objavljen je dirljiv video-snimak na kome se može videti kako se vatrogasac-spasilac spušta u bunar i vadi kozu koja je upala.
- Biti vatrogasac znači biti spreman da pomogneš u svakoj situaciji. U Šarbanovcu kod Bora, naši vatrogasci izvukli su kozu iz bunara dubokog preko 10 metara. Za njih - to je poziv, a za druge - spas - navodi se u objavi MUP-a Srbije.
