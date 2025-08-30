Na zvaničnom Instagram profilu Ministrastva unutrašnjih poslova Srbije objavljen je dirljiv video-snimak na kome se može videti kako se vatrogasac -spasilac spušta u bunar i vadi kozu koja je upala.

- Biti vatrogasac znači biti spreman da pomogneš u svakoj situaciji. U Šarbanovcu kod Bora, naši vatrogasci izvukli su kozu iz bunara dubokog preko 10 metara. Za njih - to je poziv, a za druge - spas - navodi se u objavi MUP-a Srbije.