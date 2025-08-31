Slušaj vest

Osumnjičeni S. S. (36) iz Mladenovca tereti se da je, vozeći svoj skupoceni automobil marke džip "BMW X5", izazavao saobraćajnu nesreću kod Topole, u kojoj je poginuo muškarac (75), dok je njegova supruga (72) povređena. Naime, on je svojim džipom naleteo na dvoje supružnika koji su bili u "jugu".

Saobraćajna nesreća se, podsetimo, dogodila 27. avgusta u večernjim časovima, a pretpostavlja se da je uzrok nesreće neprilagođens brzina vožnje. Nesreća se dogodila na kružnom toku između Aranđelovca i Topole, a od siline udarca automobili su smrskani.

- Vozač "juga" zadobio je teške povrede od kojih je na licu mesta preminuo, dok je njegova supruga lakše povređena. Usledile su potresne scene nakon udesa, žena je pokušavala da pomogne mužu, koji je bio sav krvav - kaže naš izvor i dodaje:

Dezorjentisan i pijan

- Vozač džipa je, navodno, prošao bez povreda i prema rečima očevidaca bio je vidno dezorjentisan i osećao se na alkohol. Policija i Hitna pomoć brzo su izašli na mesto nesreće. Lekari su nažalost samo mogli da konstatuju smrt muškarca, a sanitetom Hitne pomoći njegova supruga je prevezena u bolnicu.

Nakon uviđaja, dežurni tužilac je naložio da se telo pošalje na obdukciju kako bi se utvrdilo kako je nastupila smrt. Takođe, naloženo je da se vozila koja su učestvovala u udesu pošalju na vanredni tehnički pregled.