Slušaj vest

Tinejdžer Jovan Simeunović (19) iz okoline Bogatića preminuo je juče nakon što ga je, kako se sumnja, udarila struja dok je čistio farmu svinja. Nezapamćena tragedija dogodila se u popodnevnim časovima na porodičnom imanju u Glogovcu nadomak Bogatića.

- Čuli smo za tragediju! Ovo ne može rečima da se opiše... Jadno dete i njegovi roditelji, užas. Tuga u celom selu. Jovan je bio divan dečak koji je na tako tragičan način izgubio život - kažu meštani za Kurir i dodaju:

- Jovan je često radio na farmi i nije se libio posla. Znao je kako se sve radi u domaćinstvu, ali se u petak, nažalost, dogodio nesrećan slučaj. Prokleta sudbina i njega više nema!

Kako nam potom dodaju komšije neutešne porodice Simeunović, u trenutku nesreće kako su čuli bio je sam u tom delu obora.

- Sam je valjda bio dok je čistio te prostorije gde borave svinje. Koristio je crevo sa šmrkom i verovatno je tu negde zahvatio električne instalacije i došlo je do kratkog spoja. Protresla ga je struja i samo se srušio. Neko od ukućana je primetio da se nešto dogodilo i odmah su zvali Hitnu pomoć koja je nažalost samo mogla da konstatuje smrt našeg Jovana. Tuga do neba, nemamo reči utehe za njegovu porodicu - kažu komšije.