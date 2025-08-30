OVO JE TINEJDŽER (19) KOJI JE TRAGIČNO NASTRADAO KOD BOGATIĆA! Lepi i vredni Jovan čistio farmu svinja, pa ga ubila struja "PROKLETA SUDBINA" (foto)
Tinejdžer Jovan Simeunović (19) iz okoline Bogatića preminuo je juče nakon što ga je, kako se sumnja, udarila struja dok je čistio farmu svinja. Nezapamćena tragedija dogodila se u popodnevnim časovima na porodičnom imanju u Glogovcu nadomak Bogatića.
- Čuli smo za tragediju! Ovo ne može rečima da se opiše... Jadno dete i njegovi roditelji, užas. Tuga u celom selu. Jovan je bio divan dečak koji je na tako tragičan način izgubio život - kažu meštani za Kurir i dodaju:
- Jovan je često radio na farmi i nije se libio posla. Znao je kako se sve radi u domaćinstvu, ali se u petak, nažalost, dogodio nesrećan slučaj. Prokleta sudbina i njega više nema!
Kako nam potom dodaju komšije neutešne porodice Simeunović, u trenutku nesreće kako su čuli bio je sam u tom delu obora.
- Sam je valjda bio dok je čistio te prostorije gde borave svinje. Koristio je crevo sa šmrkom i verovatno je tu negde zahvatio električne instalacije i došlo je do kratkog spoja. Protresla ga je struja i samo se srušio. Neko od ukućana je primetio da se nešto dogodilo i odmah su zvali Hitnu pomoć koja je nažalost samo mogla da konstatuje smrt našeg Jovana. Tuga do neba, nemamo reči utehe za njegovu porodicu - kažu komšije.
Dežurni tužilac naložio je da se telo pošalje na obdukciju.