Nezapamćena tragedija dogodila se 29. avgusta u popodnevnim časovima na porodičnom imanju u Glogovcu kod Bogatića. Sumnja se da je tinejdžer čistio obor sa svinjama i da je najverovatnije voda došla u kontakt sa električnim instalacijama. Od strujnog udara Jovan se srušio, a lekari su mogli samo da konstatuju njegovu smrt.

Dečače naš dobri

- "Tetkino, neka te anđeli čuvaju...", "Počivaj u miru drago dete. Porodici želim iskreno saučešće u ovim teškim trenucima", "Bog da te primi u carstvo nebesko", "Kakva tragedija, ovo nije smelo da se desi", "Lepi naš Jovane, neka ti Bog osvetli puteve do raja", "Velika tuga i bol se dogodila", "Saučešće najrođenijima, a tebi sine laka zemlja i neka te anđeli čuvaju", "Lepi dečko, neka te anđeli čuvaju na nekom boljem mestu", "Bože dragi, šta je ovo? Ne mogu da verujem da te više nema", "Dečače naš dobri, putuj spokojno", "Lepi, dragi naš dečko. Neka ti je večna slavai neka te anđeli čuvaju. Tvojim roditeljima iskreno saučešće. Mislila sam da lepota i maldost nema pravo na umiranje, sada vidim da i Bog sebi bira mlade, dobre i lepe mlade ljud pred kojima je budućnost. Gubitak za tvoje roditelje je ogroman, nenadoknadljiv, a bol i tuga večni" - samo su neki od mnogoborjnih poruka koje mogu da se pročitaju na društvenim mrežama.