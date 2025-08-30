Slušaj vest

Muškarac, izboden u stanu u centru Beograda, prevezen je u bolnicu, gde mu je ukazana pomoć.

U zgradi u kojoj se sve desilo su vidljivi tragovi krvi od drugog sprata sve do ulaza u zgradu. Komšije koje žive u tom ulazu kažu da je muškarac izašao u gaćama na ulicu i tražio pomoć.

U hodniku zgrade je pronađen i nož, a pretpostavlja se da je izbodeni čovek sam izvadio sečivo iz sebe, kada je krenuo da silazi po pomoć.

Još nema informacija ko je napadač na M.M, a ono što je poznato je da je sa njim u stanu bila ženska osoba (44). Policija je na terenu i uviđaj je u toku, a nakon toga će biti poznato šta se tačno desilo.