To se dogodilo juče a intervenciju su izveli pripadnik VSJ Kanjiža i vatrogasac-spasilac.

Prema prvim informacijama juče je oko 15.30 časova doјavljeno јe da јe u mestu Kanjiža potrebna asistenciјa policiјi u vađenju utopljenika iz reke Tise.

Stizanjem na lice mesta ustanovljeno јe da јe patrola policiјe pronašla utopljenika na obali.

Nakon toga se krenulo sa izvlačenjem utopljenika iz reke, a na licu mesta intervenisao su pripadnik VSЈ Kanjiža i jedan vatrogasac-spasilac sa vozilom. Za sada nije poznato više detalja o ovom slučaju.

Kurir.rs/Telegraf

