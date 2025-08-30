Telo utopljenika pronađeno je u reci Tisi kod Kikinde, u mestu Kanjiža.
Hronika
TRAGEDIJA NA TISI: Pronađeno telo utopljenika
To se dogodilo juče a intervenciju su izveli pripadnik VSJ Kanjiža i vatrogasac-spasilac.
Prema prvim informacijama juče je oko 15.30 časova doјavljeno јe da јe u mestu Kanjiža potrebna asistenciјa policiјi u vađenju utopljenika iz reke Tise.
Stizanjem na lice mesta ustanovljeno јe da јe patrola policiјe pronašla utopljenika na obali.
Nakon toga se krenulo sa izvlačenjem utopljenika iz reke, a na licu mesta intervenisao su pripadnik VSЈ Kanjiža i jedan vatrogasac-spasilac sa vozilom. Za sada nije poznato više detalja o ovom slučaju.
Kurir.rs/Telegraf
