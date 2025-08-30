Slušaj vest

Beograđanin Luka Starčević (35) blizak "kavačkom klanu", koji je uhapšen pre četri dana kada je iz Paragvaja pokušao da uđe u Boliviju, proveo je tri godine u zatvoru u Brazilu zbog ubistva policajca i portira, a sa robije je pušten zbog administrativne greške!

Starčevića su, podsetimo, 26. avgusta priveli službenici na graničnom prelazu u regionu Čako u Paragvaju, dok je pokušavao da uđe u Boliviju sa lažnim dokumentima Argentine na ime Lisandro Emanuel Larea. Tokom detaljne provere utvrđeno je da je u pitanju Luka Starčević koga traže Srbija i Brazil zbog ubistava

Luka Starčević uhapšen u Južnoj Americi
Luka Starčević uhapšen u Južnoj Americi, putovao sa lažnim dokumentima Foto: Prinscreen

Brazilski zatvor

Starčević je bio u brazilskom zatvoru između 2020. i 2023. godine zbog ubistva policajca i portira, ali je pušten na slobodu zbog administrativne greške. Od tada mu se gubi svaki trag, sve do pre nekoliko dana kada je uhapšen dok je pokušavao da iz Paragvaja uđe u Boliviju - navode bolivijski mediji i dodaju da je posle hapšenja Srbin izručen Brazilu. 

Paragvajski mediji označili su Stračevića kao "šefa, ambasadora i lidera balkanske mafije" koja deluje na teritoriji Južne Amerike. 

- Uhapšeni državljanin Srbije bio je zadužen za upravljanje pošiljkama droge iz Južne Amerike u Evropu preko Brazila i to u saradnji sa italijanskom mafijom - naveli su oni i dodali:

- Sumnja se da je uhapšeni pokušao da uđe u Boliviju kako bi se umešao u "unutrašnji rat" između kriminalnih frakcija iz Evrope koje se bore za prevlast, trgovinu i kokainsku rutu koja iz te zemlje ide prekookeanskim brodovima u Evropu - navode mediji i objašnjavaju da je Starčević planirao da uđe u Boliviju posle likvidacije državljana Srbije Miljana Đekića i Miodraga Kostića, i državljanina Severne Makedonije Dejanča Lazarevskog.

Ubistvo Srba i Makedonca u iznajmljenoj vili u Santa Kruzu u Boliviji Foto: NTV/RED UNO, Printscreen/eldeber.com.bo, Screenshot

Likvidacija se, podsetimo, dogodila 13. avgusta u kući u naselju Petrolero Norte u Santa Kruzu. Njihova tela nađena su u crnim džakovima u kuhinji iznajmljene kuće, a detaljnije o tome možete pročitati OVDE

- Istražitelji sumnjaju da je ovo ubistvo nastavak rata između balkanskih kriminalnih organizacija koje deluju na tlu Južne Amerike i bore se za prevlast na tržištu drogre - navode mediji. 

Započeo rat klanova

Luka Starčević je na poternicu Srbije dospeo nakon što su istražitelji 2015. našli njegove DNK tragove i brojne dokaze da je u februaru te godine likvidirao Gorana Radomana u garaži na Novom Beogradu.

Ubistvo Gorana Radomana, prve žrtve rata klanova Foto: Dragana Udovičić, Privatna Arhiva, Dragana Udovičić, Printscreen//TV Pink

Egzekucijom Radomana počeo je krvavi rat dva kotorska klana koja su do decembra 2014. godine bila jedinstven klan. Međutim, razdor i grupisanje u "kavčane" i "škaljarce" usledio je nakon gubitka 200 tona kokaina iz Radomanovog stana u Valensiji, a krvavi rat do sada je odneo više od 80 žrtava. 

