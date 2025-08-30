Šest osoba povređeno je u saobraćajnoj nesreći kada su se, iz za sada nepoznatog razloga, sudarili kombi i kamion sa dizalicom kod Obrenovca .

- Došlo je do stravičnog udesa kod Obrenovca kada su se sudarili kombi i kamion sa dizalicom koja prevozi kran. Istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće u kojoj su povređeni vozač i pet putnika i kombija. Oni su kolima a Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar u Beogradu i u toku je njihova dijagnostika - kaže naš dobro obavešten izvor.