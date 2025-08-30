Slušaj vest

Šest osoba povređeno je u saobraćajnoj nesreći kada su se, iz za sada nepoznatog razloga, sudarili kombi i kamion sa dizalicom kod Obrenovca

Nesreća se dogodila, kako saznajemo, oko 15.15 časova na magistralnom putu od Urovca ka Zvečki u Obrenovcu. 

- Došlo je do stravičnog udesa kod Obrenovca kada su se sudarili kombi i kamion sa dizalicom koja prevozi kran. Istraga će utvrditi kako je došlo do nesreće u kojoj su povređeni vozač i pet putnika i kombija. Oni su kolima a Hitne pomoći prevezeni u Urgentni centar u Beogradu i u toku je njihova dijagnostika - kaže naš dobro obavešten izvor. 

Uviđaj je i dalje u toku, a ova deonica puta je zatvorena za saobraćaj. 

Ne propustiteHronikaPRETICAO, PA SE ZAKUCALI, VATROGASCI SEKU VOZILA DA IZVUKU POVREĐENE Težak udes kod Obrenovca, na licu mesta Hitna pomoć i policija, automobili uništeni (VIDEO)
Nesreca.jpg
HronikaTRAKTOR SE PREVRNUO, PA PREGAZIO ČOVEKA! Užas nadomak Obrenovca
2.jpg
HronikaVIŠE PUTA PREGAŽEN PA OSTAVLJEN NASRED PUTA: Detalji strašne nesreće kod Obrenovca
policija-ilustracija-foto--zorana-jevtic.jpg
HronikaKOLIMA UDARIO ŽENU NA BICIKLU I USMRTIO JE NA MESTU! Još jedna stravična nesreća u Obrenovcu, u istoj ulici dve saobraćajke za samo dva dana!
16473547111073489-1641385293cacaknadjenotelozenefotorina9edit36752047835016-ls.jpg