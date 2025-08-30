Slušaj vest

Penzioner Ljubisav T. (81) iz Prikovca kod Svrljiga uhapšen je zbog sumnje da je ubio komšiju Jovana M. (82), a potom je njegovo telo stavio u traktor i odvezao do sela Radenkovac gde ga je bacio u kanal, saznaje Kurir.

Zločin je otkriven, a osumnjičeni Ljubisav T. je priveden i određeno mu je policijsko zadržavanje u trajanju do 48 časova nakon čega će biti saslušan u tužilaštvo zbog krivičnog dela koje mu se stavlja na teret.

U svađi 40 godina

- Njih dvojica nisu bili u dobrim odnosima više od 40 godina! Četiri decenije njih dvojica nisu razgovarali! Koliko se sećam, u pitanju je neki sukob oko sestre ubijenog koja godinama živi u Beogradu! Navodno, ubica je s njom bio u nekoj vrsti veze, ne znam tačno kakvoj i šta je bilo, ali znam da se Jovan s tim nije slagao. Zbog toga su se njih dvojica posvađala pre 40 godina i od tada su bili na ratnoj nozi - kažu nam meštani sela nadomak Svrljiga.

- Ne znamo kako je tačno došlo do ubistva, ali smo čuli pucnjavu koja je dolazila iz pravca seoskog groblja. Najpre nismo znali o čemu je reč, tek kasnije smo saznali da se desilo ubistvo. Ubio ga je hladnokrvno, kao zeca.

U selu samo 12 stanovnika

Kako su nam potom rekle komšije, kojih sada nakon ovog zločina ima svega 12, policija verovatno ne bi ni našla Jovanovo telo da ih osumnjičeni Ljubisav T. nije odveo do tačne lokacije gde je bacio leš.

- U selu nas je bilo 14, a sada nas ima 12. Jovana više nema, a Ljubisav je u zatvoru... Tuga. Rekao je policiji gde je sakrio telo, navodno Ljubisav je ubio Jovana i njegovo telo stavio u traktor, prevezao ga do sela Radenkovac i tamo bacio u neki jendek, neki kanal. Ko zna da li bi iko ikada našao telo da on nije sve priznao policajcima. Policija je tamo našla telo, a i pušku kojom je pucao. Ona je bila sakrivena ispod nekih grana - navodi naš sagovornik i dodaje:

- Ne znam koji je motiv za ubistvo, s obzirom na to da toliko dugo ne razgovaraju, ali mislim da su se sreli u bašti koju imaju jedan pored drugog. Ljubisav je došao u baštu sa puškom i tada ga je Jovan video. Ljubisav je možda pomislio da će ga Jovan prijaviti s obzirom na to da je znao da Ljubisav nema dozvolu za nošenje oružja... Možda je zbog toga pucao u Jovana.