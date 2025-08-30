Slušaj vest

Nakon dvostrukog ubistva Cetinjana Žarka Pejakovića i Petra Lipovine, pripadnici škaljarskog klana, okrivljeni za taj zločin, razbežali su se i preko aplikacija "Signal" i "Snapchat" dogovarali kako da prikriju tragove i ostanu neotkriveni.

Istraga je pokazala da su članovi kriminalne grupe koristili obe aplikacije - "Signal" za šifrovanu komunikaciju među najbližim saučesnicima, a "Snapchat" za razmenu fotografija i poruka nakon zločina.

Analiza poruka, u koju “Vijesti” imaju uvid, otkriva da su upravo preko tih kanala planirali lažne iskaze policiji, uništavanje dokaza i dalju logističku podršku...

Žarko Pejaković Foto: Privatna Arhiva

Pejaković i Lipovina ubijeni su 6. novembra prošle godine, dok su se nalazili u automobilu u Gornjoj Gorici, pre kružnog toka, na ulazu u Podgoricu iz pravca Cetinja.

Direktnim izvršiocima te likvidacije tužilaštvo i policija označili su odbegle plaćenike škaljarskog klana - Vuka Lalatovića (25) iz Nikšića i Artura Cimermana (28) iz Beograda, za kojima policija traga.

Njih sumnjiče da su tog dana, postupajući po unapred dogovorenom planu, sačekali kod auto-perionice da naiđe “BMW” u kom su bili Pejaković i Lipovina, pa u njihovom pravcu ispalili najmanje 38 projektila iz automatskih pušaka.

Lalatović i Cimerman pobegli su do naselja Mareza, gde su zapalili automobil korišćen u dvostrukom ubistvu, a potom pobegli “polom” kojim ih je sačekao okrivljeni Aleksandar Dacić.

Petar Lipovina Foto: Privatna Arhiva

Presretnute poruke, koje su razmenjivali okrivljeni škaljarci, pokazuju da je Dacića kod policije pokušavao da “pokrije” Sava Kaluđerović, koji ga je, iako je znao da je učestvovao u ubistvu Cetinjana, svojim vozilom odvezao do Andrijevice.

Istog dana kada ga je odvezao, Kaluđerović je telefonom obavestio Dacića da ga je “zvala policija”.

Sutradan mu je pisao da je policiji saopštio neistinite podatke o Dacićevom kretanju i poslao mu broj telefona osobe koja će za račun Andrijevčanina zapaliti “polo” kojim je učestvovao u dvostrukom ubistvu, a sve kako bi prikrili dokaze...

To je činio po nalogu danskog državljanina poreklom iz Crne Gore Tomi Ra Frosta (41), koji se ranije zvao Tomica Rajović, koji je pod imenom “S. p.” na "Signalu" održavao kontakt sa optuženim Kaluđerovićem.

Prema podacima “Vijesti”, on mu je samo nekoliko sati nakon ubistava dostavio broj telefona saučesnika Dacića, a sve kako bi koordinacija unutar grupe bila nastavljena.

Foto: RINA

Frost davao instrukcije

Frost je Kaluđeroviću poslao jasne instrukcije da prilikom davanja iskaza u policiji ne nosi mobilni telefon, a Kaluđerović mu se žalio da je automobil tu i da ne bi bilo dobro da ga policajci nađu.

Nakon Kaluđerovićevog saslušanja, njegovog sagovornika interesovalo je šta su ga inspektori pitali: “Šta su ti g..na rekla?”, “Je li za ovo bilo?”, poslao je crnogorski Danac.

Kaluđerović mu je potvrdno odgovorio, a onda audio-porukom objasnio da je morao da zove prijatelje kako bi potvrdili “lažnu priču da je bio na basketu, a sve kako bi ga policija pustila”.

“Ništa brate u vezi s ovim su me ispitivali, jesi li vidio ovo što je juče bilo, P., đe si bio, s kim si bio, do kad si bio, sve, ludnica. Mora sam da zovem neke drugove da lažu tu, da potvrđuju da sam bio na basket i na neke gluposti, ono, samo da bih se izvuka, da bi me puštili. Pošto mi je rekao, ako ti niko ne potvrdi ovu priču, ostaviću te da ležiš ođe šest sati”...

Foto: RINA

Odgovor koji je dobio od Frosta otkriva i pokušaje prikrivanja tragova:

“Šest sati mogu maksimalno da te drže, super, super, sad tražim nekoga da auto zapali.”

Ipak, policajci su bili brži - pronašli su automobil kojim je Dacić omogućio beg dvojici egzekutora.

Kaluđerović je tada Frostu poslao novu poruku: “Pitali su me isto brate za auto, kao imaš li ti auto ili voziš nečije auto, ja reko ne, ne, nisam ovu peticu ništa pominjao, ono ništa je nisam pominjao, lagani smo”, a potom je ponovo tražio i dobio Dacićev broj telefona...

I sutradan, odnosno 8. novembra, Kaluđerović je pisao sagovorniku, interesujući se da li su i njega “cimali” policajci.

Foto: Interpol

“Nisu, ali 100 posto hoće”, odgovorio mu je Frost, koji je potom Kaluđeroviću poslao još dve poruke:

“Jesu li te cimali za golfa?” i “Reče brat neki snimak imaju gdje on ulazi u peticu poslije ovog”...

U odnosu na prvu poruku u vezi sa “golfom”, Kaluđerović je tada objasnio da nisu, ali da su ga našli: “Nisu, ali su parkirani kod njega i čekaju vjerovatno da krenem put golfa”, napisao je, a potom je i potvrdio da ih je policija pronašla na snimcima nadzornih kamera.

“Jeste, tamo u kvart na kameru su nas uvatili”...

Novac stigao iz Danske

Paralelno s njihovom komunikacijom, preko "Snapchata", drugi pripadnici grupe razmenjivali su fotografije i informacije o policijskim aktivnostima, a u telefonu okrivljene Baranke Nikolete Uskoković pronađene su slike i prepiske koje svedoče o pokušajima skrivanja i planiranja logistike.

Nikoleta Uskoković Foto: Društvene Mreže

Poruke, koje je Frost razmenjivao preko Fejsbuka, pokazuju da je 30. septembra 2024. obezbedio uplatu od 11.000 danskih kruna (oko 1.392 eura) na ime Miljana Marjanovića, jednog od okrivljenih, ali i da je taj novac potom iskorišćen za iznajmljivanje stana i nabavku vozila.

Kaluđerovićeve poruke razmenjene preko društvene mreže Instagram, ali i poruke koje je okrivljena Nikoleta Uskoković slala preko Snepčata, potvrđuju da je i njoj uplaćivan novac. Kaluđerović je njoj 18. oktobra 2024. godine uplatio 500 evra, a 4. novembra Marjanoviću 550...

Nikoleta Uskoković, Kaluđerović, Dacić, Marjanović i Frost okrivljeni su da su učestvovali u planiranju i logističkoj podršci dvostrukog ubistva.

Osim za Lalatovićem i Cimermanom, policija traga i za Lazarom Lazićem (31) iz Beograda.

Lipovina je krajem 2023. godine, a Pejaković desetak dana uoči ubistva, napustio Istražni zatvor u Spužu, jer im u zakonskom roku od tri godine nisu izrečene prvostepene presude.

U telefonu Nikolete Uskoković fotografije Lipovine, policije, škaljaraca...

Optužena Nikoleta Uskoković preko aplikacije "Snapchat" je, 29. oktobra 2024. godine, drugarici poslala fotografiju više pripadnika organizovane kriminalne grupe škaljarski klan.

Prema spisima, do kojih su došle “Vijesti”, tokom dopisivanja sa izvesnom N., devojka je pomenula izvesnog Vuka, u kontekstu “da Vuk treba nešto da plati”...

U telefonu optužene Uskoković policajci su pronašli i fotografiju pokojnog Pejakovića, ali i informacije o nastanku slike.

Pronađeno je i više fotografija nastalih nakon ubistva Lipovine i Pejakovića, ali i fotografije Vuka Lalatovića iz otvorenih izvora, kao i fotografije pres konferencije Uprave policije na kojoj je saopšteno da je u Budvi uhapšen škaljarac Milan Kršić, a da se na slobodi nalaze dve osobe koje planiraju izvršenja najtežih krivičnih dela.

Uskoković se kod izvesne D., preko iste aplikacije, interesovala za G. M., na što joj je sagovornica odgovorila “da sa istim nije u dobrim odnosima, jer pripada drugom klanu”.

Ona se preko "Snapchata" dopisivala i s Marjanovićem, Lalatovićem, Frostom...