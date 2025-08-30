Slušaj vest

Danas je došlo do saobraćajne nesreće kod Sremskih Karlovaca. 

Naime, kako javlja reporter sa terena, do sudara je došlo kod Etno sela "Markovi konaci", a kako se može videti sa lica mesta, na jednom vozilu je pričinjena veća materijalna šteta. 

Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg
Foto: Kurir

Trenutno stanje učesnika nije poznato, kao ni uzrok nesreće. 

Snimak nesreće pogledajte u nastavku: 

Saobraćajna nesreća Izvor: Kurir

Uviđajem će biti poznato više detalja. 

Kurir.rs

