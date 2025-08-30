Trenutno stanje učesnika nije poznato, kao ni uzrok nesreće
AUTOMOBIL PREPREČIO PUT, DELOVI RASUTI SVUDA! Saobraćajna nesreća kod Sremskih Karlovaca: Saobraćaj otežan (FOTO, VIDEO)
Danas je došlo do saobraćajne nesreće kod Sremskih Karlovaca.
Naime, kako javlja reporter sa terena, do sudara je došlo kod Etno sela "Markovi konaci", a kako se može videti sa lica mesta, na jednom vozilu je pričinjena veća materijalna šteta.
Foto: Kurir
Trenutno stanje učesnika nije poznato, kao ni uzrok nesreće.
Snimak nesreće pogledajte u nastavku:
Uviđajem će biti poznato više detalja.
Kurir.rs
