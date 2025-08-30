Slušaj vest

Policajac Milan Đ. (31), 21. avgusta je teško povređen u Mionici, u trenutku kada je bio van dužnosti, kada ga je, kako se sumnja, Aleksa T. (21) napao mačetom zadavši mu teške povrede zbog čega je morao hitno da bude prevezen u bolnicu u Beogradu. Kako se saznaje, lekari su uspeli da spasu ruku teško povređenom policajcu i trenutno se nalazi u stabilnom stanju.

- Desna ruka je u gipsu. U stabilnom je stanju i još uvek je u bolnici. Lekari su uspeli da spasu ruku i ona će, po svemu sudeći, biti funkcionalna - kaže izvor .

Podsetimo, Aleksa T. (22) brutalno je mačetom napao Milana Đ. (31) i tom prilikom mu naneo teške telesne povrede, opasne po život. Ranjeni policajac je krvav ušao u kafić i srušio se na pod. Napadač je mirno stajao i čekao policiju.

1/5 Vidi galeriju Teško povređeni policajac M. Đ. iz Mionice Foto: Društvene Mreže

Prevezen u bolnicu u Beogradu

Milanu Đ. su u Valjevskoj bolnici konstatovane povrede sa kojima je prebačen u UC u Beogradu gde je i operisan.

Operacija ranjenog policajca trajala je više od 6 sati, otkrivaju članovi porodice Milana Đ.

Branio se ćutanjem

Aleksa T. je mačetom isekao policajca u Mionici. On je iskoristiosvoje zakonsko pravo i na saslušanju u VJT u Valjevu nije iznosio svoju odbranu.

Osumnjičenom Aleksi se na teret stavlja izvršenje krivičnog dela - pokušaj ubistva.

Aleksa T. Foto: Društvene Mreže

Njemu je po sve 4 tačke određen pritvor do 30 dana, i to zbog:

- Mogućnosti ponavljanja dela

- Uticaja na svedoke

- Opasnosti od bekstva

- Uznemirenja javnosti, odnosno težine krivičnog dela za koje je zaprećena kazna zatvora veća od 10 godina.

Povređeni policajac bio na bolovanju

Milan Đ., inače pripadnik JZO, u trenutku incidenta nije bio na dužnosti, već na bolovanju kako je otkrila njegova baka Milena.

Meštani Mionice su kazali da od Alekse nikad to ne bi očekivali, kao i da su obojica dobri mladići, koji čak nisu ni bili ni u kakvoj svađi.

- Njih dvojica uopšte nisu bili u svađi. Bio je neki treći koji je rekao da je neko nekog dirao! Niko ne zna kako je došlo do toga da Aleksa napadne Milana. Udario ga je više puta mačetom, a potom je bacio i rekao "Joj, šta sam uradio". Sačekao je policiju ispred kafića iz koga su je zvali. Milan je nakon napada masakriran ušao u kafić i samo se srušio. Brzo je stigla hitna pomoć i bez svesti su ga prevezli u bolnicu - pričali su sagovornici.