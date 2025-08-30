Slušaj vest

Radovan Krivokapić (44), navodni pripadnik "škaljarskog klana", ubijen je u petak uveče dok je bio na terasi porodične kuće u Kotoru.

Krivokapić je hicima iz snajpera teško ranjen, a povredama je podlegao nedugo zatim u bolnici.

On je nekoliko godina bio u inostranstvu, a u Kotor se vratio pre nekoliko meseci.

Kako saznajemo, Krivokapić je retko napuštao kuću brinući se za svoju bezbednost, a navodno mu je porodica bila u kući kada je pogođen.

Porodica je objavila da je danas sahranjen.

"Srce si mi prelomio, jednu polovinu si odneo sa sobom, a sa drugom moram da živim za decu kako si mi uvek govorio. Volim te beskrajno i nikad te neću zaboraviti", napisala je neutešna supruga u čitulji.

Oprostili se supruga sa decom, majka, rodbina, prijatelji... Foto: Umrli.me

Supruga je zajedno sa decom oi Radovanovom majkom dala još jednu umrlicu u kojoj se kaže:

"Prerano nas napusti kad si nam najviše trebao! Pazi nas kao što si i do sada, a mi ćemo te čuvati od zaborava".

Sestra je napisala:

"Nespremnu me je dočekala vest o tvom preranom odlasku. Kako ću sada bez tebe, bez tvog osmeha i tvog iskrenog zagrljaja. Bio si moj stub, moj pokretač, moj ponos... Zauvek ću te čuvati u svom srcu. Počivaj u miru".

Od Krivokapića su se čituljama oprostili i drugi rođaci, prijatelji...

