Slušaj vest

Na Vračaru u Kursulinoj ulici noćas se, nepuna tri časa posle ponoći, dogodilo ubadanje nožem.

Teško su povređena dva mladića, saopšteno je u Hitnoj pomoći. Reč je o momcima od 20 i nešto godina. Obojica su prevezena na reanimaciju.

Ekipe hitne pomoći odgovorile su tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 22 bilo na javnom mestu.

Lekare Hitne za pomoć su najčešće zvali hronični, srčani bolesnici i astmatičari.

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaSAV KRVAV U GAĆAMA IZAŠAO NA ULICU DA DOZOVE POMOĆ: Detalji ubadanja nožem u stanu u centru Beograda, komšije ispričale sve
whatsapp-image-20201211-at-11.07.40-am-1.jpg
HronikaČOVEK IZBODEN U STANU U CENTRU BEOGRADA: Napadač ušao, zatekao ga sa devojkom, ubo u stomak i grudi, pa se dao u beg! Krvav nož bacio u zgradi
IMG-20241121-WA0008.jpg
HronikaLEKARI URGENTNOG U POTPUNOJ NEVERICI: Mlađi muškarac došao s krvavim leđima i zadnjicom, ali i to se dešava, šokirao ih pričom kako se to dogodilo
WhatsApp Image 2024-11-02 at 12.45.19 PM (2).jpeg
HronikaKURIR SAZNAJE, PRITVOR ZA UŽIČANINA KOJI JE NOŽEM IZBO 4 MLADIĆA: Posle tuče na trgu u Užicu, pobegao, ali ga je policija brzo pronašla i uhapsila (VIDEO)
nemanja-nikolic-2.jpg