Teško su povređena dva mladića, saopšteno je u Hitnoj pomoći. Reč je o momcima od 20 i nešto godina. Obojica su prevezena na reanimaciju.
UŽAS U KURSULINOJ: Mladići izbodeni na Vračaru, obojica hitno prevezena na reanimaciju
Na Vračaru u Kursulinoj ulici noćas se, nepuna tri časa posle ponoći, dogodilo ubadanje nožem.
Ekipe hitne pomoći odgovorile su tokom noći na 95 poziva građana, od kojih je 22 bilo na javnom mestu.
Lekare Hitne za pomoć su najčešće zvali hronični, srčani bolesnici i astmatičari.
