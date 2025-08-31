Slušaj vest

Kako se saznaje, dvojica napadača su noževima izbola mladiće ispred kladionice u Kursulinoj ulici na Vračaru.

Do napada je došlo oko 2.30 sati, nakon čega su mladići sa teškim povredama prevezeni u Urgentni centar.

Nažalost, jedan od njih je podlegao povredama. Pokrenuta je akcija Vihor 3, koja je jutros prekinuta.

U toku je potraga za napadačima.

Kurir.rs/Telegraf

