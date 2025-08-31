Jedan od dvojice mladića (23), koji su teško povređeni u napadu nožem noćas na Vračaru, preminuo je u Urgentnom centru.
odmah pokrenuta akcija Vihor 3, koja je jutros prekinuta
UMRO JEDAN OD MLADIĆA IZBODENIH NOŽEM NA VRAČARU: Podlegao povredama u Urgentnom, napala ih dvojica ispred kladionice u Kursulinoj
Slušaj vest
Kako se saznaje, dvojica napadača su noževima izbola mladiće ispred kladionice u Kursulinoj ulici na Vračaru.
Do napada je došlo oko 2.30 sati, nakon čega su mladići sa teškim povredama prevezeni u Urgentni centar.
Nažalost, jedan od njih je podlegao povredama. Pokrenuta je akcija Vihor 3, koja je jutros prekinuta.
U toku je potraga za napadačima.
Kurir.rs/Telegraf
Reaguj
Komentariši