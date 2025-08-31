Slušaj vest

Naime, Bosanac je probio je obe rampe na graničnim prelazima Hrvatske i Srbije. Tada je je obaveštena i saobraćajna policija u Srbiji, ali i Interventna jedinica 92!

- Policija je dobila dojavu da je crni BMW stranih tablica probio rampe na granici. Da se uputio na Srbiji i da nije poznato ko je za volanom. Ubrzo se na putu našlo nekoliko patrola saobraćajne policije, ali i Interventna jedinica 92. Dok je trajala jurnjava za prestupnikom on je uspeo da automobilom da probije naplatnu rampu Sremska Mitrovica. Srećom nikoga nije povredio, ali je policija zaustavila saobraćaj na putu kojim je vozio bahati Bosanac - kaže sagovornik blizak istrazi.

U jednom trenutku policija je uspela da zaustavi i blokira vozača BMW. Međutim, on nije želeo da izađe iz automobila već se zatvorio.

Pripadnici Interventne uspeli su da nasilnika iz BiH izvuku iz automobila posle čega je uhapšen i identifikovan kao D.M. (39),  državljanin Bosne i Hercegovine.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaVOZILA ULEĆU LJUDIMA U DVORIŠTA, SVAKOG DANA DESI SE SAOBRAĆAJKA U 2 čačanske ulice meštani strahuju da decu samu puste do škole: Nasilnička vožnja ne prestaje
17554418841710078192_cacak-udes-četiri-vozila-fotorina3.jpg
HronikaUHVAĆEN MOTOCIKISTA KOJI JE DIVLJAO NA PUTU ZRENJANIN - NOVI SAD: Vozio 216 kilometara na sat tamo gde je ograničenje 80
IMG_20250616_000208.jpg
HronikaIGNORISAO "STOP" POLICIJE, KRENUO DA PRETIČE 5 VOZILA PA PROJURIO NA 3 CRVENA Opšti haos u Beogradu, evo šta je usledilo
IMG_20250615_014819.jpg
HronikaDVA STRANA DRŽAVLJANINA UHVAĆENA U NASILNIČKOJ VOŽNJI Pune ruke posla policije Sremske Mitrovice: Jedan za volanom "mercedesa", drugi "aston martina"!
1753276928saobraćajna policija rina.JPG
HronikaSEKUNDE DO TRAGEDIJE, SNIMAK KOD OBRENOVCA LEDI KRV! Pogledajte zastrašujuću scenu na putu: Preko pune se zaleće u auto, preticanje umalo ZAVRŠILO KOBNO (VIDEO)
preticanje Obrenovac