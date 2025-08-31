Slušaj vest

Naime, Bosanac je probio je obe rampe na graničnim prelazima Hrvatske i Srbije. Tada je je obaveštena i saobraćajna policija u Srbiji, ali i Interventna jedinica 92!

- Policija je dobila dojavu da je crni BMW stranih tablica probio rampe na granici. Da se uputio na Srbiji i da nije poznato ko je za volanom. Ubrzo se na putu našlo nekoliko patrola saobraćajne policije, ali i Interventna jedinica 92. Dok je trajala jurnjava za prestupnikom on je uspeo da automobilom da probije naplatnu rampu Sremska Mitrovica. Srećom nikoga nije povredio, ali je policija zaustavila saobraćaj na putu kojim je vozio bahati Bosanac - kaže sagovornik blizak istrazi.

U jednom trenutku policija je uspela da zaustavi i blokira vozača BMW. Međutim, on nije želeo da izađe iz automobila već se zatvorio.

Pripadnici Interventne uspeli su da nasilnika iz BiH izvuku iz automobila posle čega je uhapšen i identifikovan kao D.M. (39), državljanin Bosne i Hercegovine.