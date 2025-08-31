Slušaj vest

Krvavi obračun uzdrmao je mirno naselje Zlatne njive u Kotoru, kada je 29. avgusta u 19.40 časova, na terasi porodične kuće, snajperskim hicem likvidiran Radovan Krivokapić (44), navodno blizak škaljarskom klanu, a danas su osvanule brojne čitulje koje su mu uputili članovi porodice, prijatelji, poznanici, ne skrivajući bol i tugu koju osećaju.

1/8 Vidi galeriju Oprostili se supruga sa decom, majka, rodbina, prijatelji... Foto: Umrli.me

Teške reči

Posebno emotivnu poruku u čitulji uputila su deca ubijenog Krivokapića, sin i ćerka.

- Tata naš, boli nas svaka reč, svaka pomisao da te više nema među nama. Da nema tvog osmeha, harizme, šarma, energije, pojave… Zauvek te volimo i misao zaborava nam ne pada na pamet - napisali su u dirljivoj posveti.

Ni supruga ne krije bol zbog gubitka voljenog čoveka.

- Srce si mi prelomio, jednu polovinu si odneo sa sobom, a sa drugom moram da živim zbog naše dece, kako si mi uvek govorio. Volim te beskrajno i nikad te neću zaboraviti - stoji u jednoj od čitulja.

Neutešna porodica uputila je i zajednički poslednji pozdrav voljenom ocu, suprugu i sinu,

- Prerano nas napusti kad si nam najviše trebao! Pazi nas kao što si i do sada, a mi ćemo te čuvati od zaborava - navode najbliži u oproštajnoj poruci.

Likvidiran na kućnom pragu

Kako je Kurir već izveštavao, a kako pišu crnogorski mediji, Krivokapić je bezbednosnim službama bio poznat kao pripadnik ozloglašenog škaljarskog klana. Njegova smrt izazvala je šok u čitavom gradu, ali i među članovima porodice koji i dalje ne mogu da poveruju da Radovana više nema.

Krivokapić je, kako se sumnja, bio meta profesionalnog egzekutora koji ga je likvidirao snajperskim hicem dok je boravio na terasi svoje kuće. Pucanj je, prema svedočenju meštana, odjeknuo iz pravca obližnje uzvišice, a napadač je nakon krvavog pira nestao bez traga.

- Policijski službenici Uprave policije Regionalnog centra bezbednosti "Jug", u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim tužiocem, preduzimaju sve neophodne mere i radnje na rasvetljavanju ovog zločina - saopšteno je iz Uprave policije.