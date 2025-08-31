Slušaj vest

U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušana je Aleksandra S. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 29. avgusta 2025. godine na teritoriji GO Zemun pokušala da liši života svoje dete, novorođenče ženskog pola.

Osumnjičena se na saslušanju branila ćutanjem, odnosno iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu.

Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Aleksandri S. odredi pritvor da ne bi uticala na svedoke i zbog uznemirenja javnosti.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenoj se na teret stavlja krivično delo Teško ubistvo u pokušaju.

Postoje osnovi sumnje da je Aleksandra S. 29. avgusta oko 6 časova svoje novorođenče iznela iz kuće u kojoj živi, umotala ga u pelenu i peškir, potom stavila u plastičnu kesu koju je zavezala i ostavila je pored kontejnera na mestu van dometa i pogleda ludi.

Bebu, koja je rođena 9. avgusta u KBC Zemun, pronašla je nešto kasnije Maja Miladinović.

- Šetala sam psa u kolicima, to je naš ritual. Ali imamo i tu neku obavezu gde ja hranim mace koje se okupljaju kod kontejnera. Volim životinje. Jutros sam pošla u šetnju i kad sam krenula da spustim hranu za mace, čula sam neke zvukove. Nije to bio dečji plač, više nešto kao umiljato. Delovalo mi je kao mačka - rekla je naša sagovornica i dodala:

- Približavala sam se kontejneru, pratila sam zvuk, a onda sam shvatila da taj zvuk ne dopire iz samog kontejnera nego da je u pitanju nešto oko njega. Ovde je trafo-stanica i zvuk me je vodio pored nje. Tada sam na starim, osušenim granama videla crno-belu kesu i otvorila je. Videla sam bebu...