OD POČETKA GODINE UHAPŠENO 30 PREDATORA! MUP objavio važno upozorenje, 86 odsto dece koristi internet, a evo kako ih zaštititi od opasnosti na mrežama! (VIDEO)
Tokom 2025. godine uhapšeno je 30 osoba zbog seksualne eksploatacije dece, a u međunarodnim akcijama oborena je i jedna od najvećih svetskih pedofilskih platformi, "Kidflix", navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.
Kako ističu, najvažnija zaštita deteta na internetu i u onlajn prostoru su roditelji, a da su najbolja odbrana od podrška, razgovor i lični primeri.
- Postavite pravila zajedno, razgovarajte o 'prijateljima sa mreže', prepoznajte promene u ponašanju i budite primer - samo su neke od smernica koje je navelo ministarstvo.
Dok se deca igraju, uče i druže na internetu, MUP brine da ta igra bude bezbedna, navodi se u objavi ministarstva na Instagramu i dodaje se da internet može biti divan prostor za učenje i druženje, ali i mesto gde vrebaju oni koji nemaju dobre namere.
Kako MUP ističe, 86 odsto dece u Srbiji koristi internet svakodnevno, 74 odsto ima nalog na društvenim mrežama, a svako treće dete je imalo neko negativno iskustvo na internetu, navodi se u objavi na Instagramu.
Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a svakodnevno radi na tome da otkrije i spreči onlajn predatore, sprovodi prevenciju sa Nacionalnim kontakt centrom sarađuje sa međunarodnim partnerima da bi deca bila bezbedna gde god da se nalaze.
- Vaše dete možda vidi samo ekran, ali iza njega postoji čitava mreža zaštite. Zajedno čuvamo njihovo detinjstvo i u digitalnom svetu - naglasilo je ministarstvo.
Podrška, razgovor i lični primer - najbolja su odbrana
x Postavite pravila zajedno
x Razgovarajte o „prijateljima sa mreže"
x Prepoznajte promene u ponašanju
x Budite primer