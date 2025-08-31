Slušaj vest

Tokom 2025. godine uhapšeno je 30 osoba zbog seksualne eksploatacije dece, a u međunarodnim akcijama oborena je i jedna od najvećih svetskih pedofilskih platformi, "Kidflix", navelo je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Kako ističu, najvažnija zaštita deteta na internetu i u onlajn prostoru su roditelji, a da su najbolja odbrana od podrška, razgovor i lični primeri.

- Postavite pravila zajedno, razgovarajte o 'prijateljima sa mreže', prepoznajte promene u ponašanju i budite primer - samo su neke od smernica koje je navelo ministarstvo.

Dok se deca igraju, uče i druže na internetu, MUP brine da ta igra bude bezbedna, navodi se u objavi ministarstva na Instagramu i dodaje se da internet može biti divan prostor za učenje i druženje, ali i mesto gde vrebaju oni koji nemaju dobre namere.

Kako MUP ističe, 86 odsto dece u Srbiji koristi internet svakodnevno, 74 odsto ima nalog na društvenim mrežama, a svako treće dete je imalo neko negativno iskustvo na internetu, navodi se u objavi na Instagramu.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP-a svakodnevno radi na tome da otkrije i spreči onlajn predatore, sprovodi prevenciju sa Nacionalnim kontakt centrom sarađuje sa međunarodnim partnerima da bi deca bila bezbedna gde god da se nalaze.

- Vaše dete možda vidi samo ekran, ali iza njega postoji čitava mreža zaštite. Zajedno čuvamo njihovo detinjstvo i u digitalnom svetu - naglasilo je ministarstvo.

Podrška, razgovor i lični primer - najbolja su odbrana

x Postavite pravila zajedno

x Razgovarajte o „prijateljima sa mreže"

x Prepoznajte promene u ponašanju

x Budite primer

