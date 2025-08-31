Jedna osoba poginula je u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas, nešto iza 11 časova, dogodila na području Nove Gradiške u Hrvatskoj.
VOZILO IZ SRBIJE UČESTVOVALO U SUDARU U HRVATSKOJ: Strašna scena na putu kod Nove Gradiške, telo leži na kolovozu
Kako se saznaje, u nesreći je učestvovalo vozilo srpskih registarskih oznaka.
Telo stradale osobe bilo je pored vozila.
U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do saobraćajne nesreće, a saobraćaj je tokom uviđaja bio obustavljen.
U toku je istraga kako bi se utvrdile sve činjenice ovog tragičnog događaja.
(Kurir.rs/Telegraf/Preneo: Đ. M.)
