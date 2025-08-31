Slušaj vest

Kako se saznaje, u nesreći je učestvovalo vozilo srpskih registarskih oznaka.

Telo stradale osobe bilo je pored vozila.

U ovom trenutku nije poznato kako je došlo do saobraćajne nesreće, a saobraćaj je tokom uviđaja bio obustavljen.

U toku je istraga kako bi se utvrdile sve činjenice ovog tragičnog događaja.

