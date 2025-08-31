Slušaj vest

Ministar pravde Nenad Vujić posetio je jubilarnu 30. likovnu koloniju u Kazneno-popravnom zavodu u Somboru na kojoj su osuđena lica imala priliku da uče tehnike crtanja od 17 slikara koji su učestvovali u radu kolonije ove godine.

- Ova kolonija daje specifičnu sliku celom sistemu izvršenja krivičnih sankcija jer nigde u penološkoj praksi ne postoji sličan primer u iskoraku ka terapijskom delovanju likovne umetnosti na osuđena lica - rekao je Vujić.

Foto: Ministarstvo Pravde

On je objasnio da zavod u Somboru sprovodi poseban vid terapijskog metoda koji se koristi u psihologiji a koji je poznat kao fraktalni crtež zbog čega je, kako je naveo, ta vrsta rada postala prepoznatljiva van granica naše zemlje.

- Kolege u ovom zavodu su još 80-tih omogućile osuđenicima da u stolarskoj radionici na ekonomiji proizvode ramove i štafelaje za slikanje, da bi pre tačno 30 godina bila ostvarena vizija da se likovno izražavanje iskoristi za ovo jedinstveno povezivanje među ljudima - ukazao je Vujić.

Foto: Ministarstvo Pravde

Kako je rekao, na koloniji se osuđeni direktno susreću sa činom stvaranja umetničkog dela i slobodom odabira motiva.

Oni postaju humaniji kroz umetničko izražavanje, a sam susret sa njihovom slikom je i vid resocijalizacije, naglasio je Vujić i najavio nastavak podrške resornog ministarstva svim projektima koji osuđenicima pružaju priliku da unaprede radne sposobnosti i umetničke veštine.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević rekao je da se ove godine za učešće na koloniji prijavilo 25 osuđenih lica iz 18 ustanova u Srbiji, kako bi uz akademske slikare nadogradili ili po prvi put stekli znanje iz likovne umetnosti.

Foto: Ministarstvo Pravde

Legat kolonije broji skoro 1600 umetničkih dela, a od ove brojke j značajnija je činjenica da se neguje ovaj vid tretmanskog rada sa osuđenim licima pune tri decenije, naglasio je Carević.