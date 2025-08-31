Slušaj vest

Prema rečima očevidaca u pitanju su tri audija i jedan golf.

- Vozila su poprilično oštećena. Jedan audi se zakucao u bankinu i samo pukom srećom nije sleteo sa puta, druga vozila su ostala raštrkana i slupana na kolovozu - kaže za RINU jedan od očevidaca.

saobraćajna nesreća.jpg
Foto: RINA

U ovoj saobraćajnoj nesreći nije bilo nastradalih lica, a na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.

Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici odvijao se otežano.

