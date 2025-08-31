Tokom popodnevnih sati na magistralnom putu Čačak - Gornji Milanovac došlo je do teže saobraćajne nezgoda kada se sudarilo nekoliko putničkih automobila.
Očevici otkrili šta se desilo
"AUDI" SE POPEO NA BANKINU, DRUGI STOJI NASRED MAGISTRALE: Lančani sudar na putu Čačak-Gornji Milanovac, pogledajte scene HAOSA NA PUTU (FOTO)
Slušaj vest
Prema rečima očevidaca u pitanju su tri audija i jedan golf.
- Vozila su poprilično oštećena. Jedan audi se zakucao u bankinu i samo pukom srećom nije sleteo sa puta, druga vozila su ostala raštrkana i slupana na kolovozu - kaže za RINU jedan od očevidaca.
Foto: RINA
U ovoj saobraćajnoj nesreći nije bilo nastradalih lica, a na vozilima je pričinjena veća materijalna šteta.
Tokom trajanja uviđaja saobraćaj na ovoj deonici odvijao se otežano.
Reaguj
Komentariši