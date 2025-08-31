Slušaj vest

Požar u garaži izbio je juče oko 19 sati dok je povređeni Aleksandar Savić radio na jednom automobilu.

Ubrzo nakon požara u garaži su odjekivale eksplozije boca, a samo zahvaljujući brzo reakciji komšija i vatrogasaca, kuća u kojoj živi sa ženom i bebom starom pet meseci ostala je čitava.

- Požar je izbio u trenutku kada je Aleksandar popravljao nečija kola u garaži, on je mehaničar. Popravljao je pumpu za benzin. Naime, izvadio je, a pored je imao i neku činiju sa benzinom iz koje je sipao u pumpu da je proveri. Varnica od akumulatora je pala na tu činiju i sve se zapalilo - objašnjava jedan od Aleksandrovih komšija koji je među prvima došao da pomogne.

Kako je objasnio, vatra je zahvatila tu činiju sa benzinom, ali i njegovu desnu ruku.

- Mahinalno je odgurao tu zapaljenu činiju, ali da sve bude još gore, ona je pala na kantu sa benzinom, sve je u trenutku buknulo, a Aleksandar je sa opekotinama na telu samo uspeo da izgura automobil koji je popravljao - opisuje dramu sagovornik.

Prema njegovim rečima komšije su primetile požar odmah su došli da pomognu u gašenju.

- Garaža je uz samu kuću, a kako se plamen brzo širio morali smo svi da brzo reagujemo. Nije bilo šanse da ugasimo garažu, te smo kvasili krov kuće u kojoj su bili Aleksandrova žena, sin koji ima svega 5 meseci i majka. Jedva su to stekli, da je kuća izgorela ne bi imali kud - ističe komšija.

On objašnjava i da su vatrogasci brzo stigli.

- Moram da kažem i da su vatrogasci što su pre mogli, borili su se kao lavovi da sačuvaju kuću. Stigla je i hitna pomoć jer je Aleksandar imao opekotine po desnoj ruci, licu i nozi. On je prevezen u bolnicu gde su mu povrede zbrinute i pušten je kući - kazao je komšija.

Komšija ističe da su uspeli da spasu kuću, ali da je u garaži bilo sve ono što je Aleksandru omogućavalo da zaradi za život.

Još jedan požar u blizini...

- On je odličan automehaničar. Dobar momak, pošten. Rano je ostao bez oca i sve je takoreći sam stvorio. Skoro se oženio i ima bebu ali bez ove garaže ne znam šta će dalje. Unutra mu je bio sav alat, boce...one su i eksplodirale u požaru. Ne znam, mi ćemo kao selo dati sve od sebe da mu pomognemo da je obnovi ali bilo bi dobro da nam se priključi opština, grad... On je mučenik onako povređen izgurao kola jer šta bi radio da su i ona izgorela, odakle da plati čoveku... - kaže naš sagovornik koji nam je prosledio fotografije, ali i želeo da ostane anoniman.