Slušaj vest

Veliki poljsko-šumski požar u ataru sela Jasenovik kod Niša tokom popodneva gasili su i helikopteri MUP-a Srbije i vatrogasne ekipe, koje su i dalje na terenu. Procene su da će vatrogasci morati da ostanu angažovani na ovoj lokaciji najmanje do sutra, jer se radi o velikoj površini zahvaćenoj vatrom.

- Već tri dana vatrogasci se bore sa požarom u selu Jasenovik kod Niša. U gašenju učestvuju i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova. Piloti i vatrogasci rame uz rame gase vatru – jer kada su u pitanju ljudski životi i zaštita prirode, nema odustajanja - piše u objavi MUP na Instagramu.

Helikopteri su se vodom za gašenje snabdecali sa bazena instaliranog na izletištu Gradac, udaljenom oko kilometar vazdušnom linijom od požarišta.

Iako je požar zahvatio šumu i nisko rastinje, nije bilo ugroženih objekata niti povređenih osoba. Širenje vatre otežava nepristupačan teren, zbog čega je i komunikacija i dopremanje vatrogasnih vozila otežano.

Požar je toliko razbuktan da je vidljiv i sa teritorije Niša i Svrljiga, a građani Niša javljaju da se u gradu oseća dim i da je disanje otežano.

Ne propustiteHronikaVATRA GUTALA SVE PRED SOBOM, 20 VATROGASACA OBUZDAVA STIHIJU Drama u Vršcu i dalje traje: Ulažu se svi napori da ne zahvati vikendice! (VIDEO)
collage.jpg
HronikaGORI FABRIKA U ADI, VATRA GUTA HALU OD 2.000 KVADRATA! Jezivi prizori na licu mesta, crni dim kulja na sve strane (FOTO, VIDEO)
ada.jpg
HronikaNOVI DETALJI POŽARA U VRTIĆU NA VOŽDOVCU: Plamen krenuo iz kuhinje, deca na vreme evakuisana u dvorište...
vatrogasci-foto-s.u..jpg
Hronika"VIKAO JE MAMA, MAMA I NA KRAJU SU SE SVI UGUŠILI": Prošlo je godinu dana od stradanja šestočlane porodice: Maju smo našli u zagrljaju najmlađeg sina!
požar,Novi Sad.jpg