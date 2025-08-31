Slušaj vest

Veliki poljsko-šumski požar u ataru sela Jasenovik kod Niša tokom popodneva gasili su i helikopteri MUP-a Srbije i vatrogasne ekipe, koje su i dalje na terenu. Procene su da će vatrogasci morati da ostanu angažovani na ovoj lokaciji najmanje do sutra, jer se radi o velikoj površini zahvaćenoj vatrom.

- Već tri dana vatrogasci se bore sa požarom u selu Jasenovik kod Niša. U gašenju učestvuju i helikopteri Ministarstva unutrašnjih poslova. Piloti i vatrogasci rame uz rame gase vatru – jer kada su u pitanju ljudski životi i zaštita prirode, nema odustajanja - piše u objavi MUP na Instagramu.

Helikopteri su se vodom za gašenje snabdecali sa bazena instaliranog na izletištu Gradac, udaljenom oko kilometar vazdušnom linijom od požarišta.

Iako je požar zahvatio šumu i nisko rastinje, nije bilo ugroženih objekata niti povređenih osoba. Širenje vatre otežava nepristupačan teren, zbog čega je i komunikacija i dopremanje vatrogasnih vozila otežano.