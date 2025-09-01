Slušaj vest

"Srce mi se kida od muke... Ugasio mi je kuću, ubio je domaćina, i to kakvog domaćina. I sve bi dala, čini mi se, da saznam zašto je pucao u mog Jovana. I mene to muči jer oni nisu razgovarali 35, ma više, 40 godina. Molila sam policiju da mi dozvoli da pitam Ljubisava zašto mi ubi muža sad kad imaju mirnu starost... To me muči i ne mogu da prebolim!

Ovo je za Kurir ispričala Srbijanka M., udovica Jovana M. (80) kojeg je u četvrtak ujutro u selu Pirkovac kod Svrljiga ubio osumnjičeni Ljubisav T. (81), a zatim Jovanovo telo bacio u jarugu u susednom Radenkovac. Ona dodaje da je osumnjičeni Ljubisav bio izuzetno prgav čovek, da se bahatio po selu i ranije.

- Poslednji put sam videla supruga Jovana ujutru u petak ujutro kada je pošao u njivu da ugasi gasni top koji puca da bi od rasada oterao divlje svinje i ostale štetočine. Imali smo problema sa tim divljim svinjama u kukuruzištu, a Jovan je pošao da ga ugasi. Rekla sam mu: "Sačekaj, zajedno ćemo da krenemo, samo da namirimo kravu". Mislila sam i zreo paradajz da naberemo. Onda mi je on rekao: "A, što ti da ideš, da se mučiš, kada ja to sve mogu sam". Eto, tada sam ga poslednji put videla. To je bilo u četvrtak oko devet sati ujutro... Ljudi ga videli kada je ugasio top, a ubijen je tamo gde je rasad paradajza. Ne znam, da sam pošla s njim možda bi moj Jovan sad bio živ, a možda bi nas zajedno sahranjivali - priča Srbijanka za Kurir.

Policija iz Niša je utvrdila da je Ljubisav T. posle ubistva hteo da prikrije zločin koji se dogodio u četvrtak ujutru tako što je pokušao da sakrije telo u ataru susednog sela Radenkovac kod Svrljiga! Meštanin sela Pirkovac S. Z. je posle molbe policije da pomogne traktorom da se izvuče telo iz jaruge to i učinio.

Vitalan starac

- Ja sam preko dana video Ljubisava kako traktorom prevozi nešto kroz selo i to pokriveno najlonom, ali ni u najluđim mislima mi nije palo napamet da prevozi ubijenog komšiju Jovana! Ljubisav je težak čovek oduvek bio. Verovatno je priznao gde je sakrio telo jer me je policija pitala da traktorom prevezem telo od Radenkovca. To je takva nedođija gde je odvukao jadnog komšiju.

Teško bi policajci tamo našli telo da nije Ljubisav priznao. To je od glavnog puta sigurno dva kilometra u šumu - objašnjava Kuriru komšija S. Z.

Ovo selo, koje je imalo 14 stanovnika, sada je spalo na 12 ljudi, a pojedini seljani kažu da Ljubisav nije imao dozvolu za posedovanje puške koja je posle zločina nađena u njivi. Jovan je iza sebe ostavio suprugu, sina i unuke dok osumnjičeni za ubistvo Ljubisav nema nikog. Za Ljubisava kažu u selu da je pored teške naravi bio izuzetno vitalan i da je u toliko godina išao sam po drva, radio oko kuće i okućnice.

Posvađali se zbog Jovanove sestre?

Meštani Pirkovca kod Svrljiga kažu da su Ljubisav i Jovan četiri decenije bili u zavadi i da toliko nisu ni razgovarali!