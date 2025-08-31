Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Beogradu, u saradnji sa Upravom granične policije, uhapsili su državljanina Bosne i Hercegovine D. M. (39) koji se sumnjiči da je noćas upravljajući automobilom „BMW“ prošao kroz spuštenu kontrolnu rampu na Graničnom prelazu Batrovci i ušao na teritoriju Republike Srbije gde je nakon policijske potere zaustavljen.

Osumnjičeni je, oko 2,45 časova, zaobišao kolonu putničkih vozila koja su čekala osnovnu graničnu proveru, prošao kroz spuštenu rampu i oštetio je, i bez zaustavljanja nastavio da vozi odbijajući, potom, u više navrata da stane na znak policijskih službenika.

D. M. koji se, takođe, automobilom prethodno nije zaustavio i na graničnoj kontroli na izlazu iz Hrvatske, zaustavili su i uhapsili na auto-putu u Surčinu pripadnici PU za grad Beograd.

On će, uz krivičnu prijavu za krivično delo uništenje i oštećenje tuđe stvari, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Protiv njega biće podnete i prekršajne prijave zbog učinjenih prekršaja iz Zakona o graničnoj kontroli i Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Podsetimo, Bosanac je probio je obe rampe na graničnim prelazima Hrvatske i Srbije. Tada je je obaveštena i saobraćajna policija u Srbiji, ali i Interventna jedinica 92!

- Policija je dobila dojavu da je crni BMW stranih tablica probio rampe na granici. Da se uputio na Srbiji i da nije poznato ko je za volanom. Ubrzo se na putu našlo nekoliko patrola saobraćajne policije, ali i Interventna jedinica 92. Dok je trajala jurnjava za prestupnikom on je uspeo da automobilom da probije naplatnu rampu Sremska Mitrovica. Srećom nikoga nije povredio, ali je policija zaustavila saobraćaj na putu kojim je vozio bahati Bosanac - kaže sagovornik blizak istrazi.