BLOKADER KOJI JE NAPAO ŽANDARMERIJU PUŠTEN NA SLOBODU: Iako je uhvaćen na snimcima i na saslušanju priznao napad na policiju, sudija odbila da mu odredi pritvor
Srećko I., koji je danas na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu navodno priznao da je 5. avgusta napao pripadnike Žandarmerije, tokom neprijavljenog skupa ispred prostorija SNS, odlukom sudije za prethodni postupak Ane Milošević pušten je na slobodu.
- Iako je uhvaćen na snimcima i na saslušanju je priznao napad na policiju, i ima nasilničku prošlost, sudija za prethodni postupak Ana Milošević, odbila je predlog Višeg javnog tužilaštva za određivanje pritvora - kaže izvor Kurira.
On podseća da se sudija Ana Milošević nalazi na čelu veća sudija za prethodni postupak koji su protekle nedelje svojim, kako ocenjuje, skandaloznim, "mišljenjem" o promeni kvalifikacije dela došli u centar pažnje javnosti.
Stručnjaci iz pravosudja ukazuju da ovakve odluke nisu "praksa", već rezultat stava pojedinih sudija koji su se, sudeći po stavovima koje javno ističu, otvoreno stavili u službu podrške blokadama i svojim potezima praktično ohrabruju nasilje nad policijom.
Više javno tužilaštvo je, podsetimo, u dopisu istaklo da je reč o apsurdnim i štetnim postupcima, koji dovode u pitanje ne samo pravnu sigurnost, već i javni red i mir.
- Ovakva odluka dolazi u trenutku kada je vanpretresno veće Višeg suda u Beogradu usvojilo sve žalbe tužilaštva i preinačilo slična rešenja drugih sudija, šaljući nasilnike u pritvor ili pod mere zabrane. Vanpretresna veća jasno su ocenila da su sudije za prethodni postupak pogrešile i prekoračile svoja ovlašćenja time što su se upuštale u kvalifikaciju krivičnog dela umesto da cene razloge za pritvor - podseća sagovornik Kurira.