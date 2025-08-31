Slušaj vest

Srećko I., koji je danas na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu navodno priznao da je 5. avgusta napao pripadnike Žandarmerije, tokom neprijavljenog skupa ispred prostorija SNS, odlukom sudije za prethodni postupak Ane Milošević pušten je na slobodu.

Privođenje blokadera Srećka I Izvor: Kurir

- Iako je uhvaćen na snimcima i na saslušanju je priznao napad na policiju, i ima nasilničku prošlost, sudija za prethodni postupak Ana Milošević, odbila je predlog Višeg javnog tužilaštva za određivanje pritvora - kaže izvor Kurira.

On podseća da se sudija Ana Milošević nalazi na čelu veća sudija za prethodni postupak koji su protekle nedelje svojim, kako ocenjuje, skandaloznim, "mišljenjem" o promeni kvalifikacije dela došli u centar pažnje javnosti.

Stručnjaci iz pravosudja ukazuju da ovakve odluke nisu "praksa", već rezultat stava pojedinih sudija koji su se, sudeći po stavovima koje javno ističu, otvoreno stavili u službu podrške blokadama i svojim potezima praktično ohrabruju nasilje nad policijom.

Više javno tužilaštvo je, podsetimo, u dopisu istaklo da je reč o apsurdnim i štetnim postupcima, koji dovode u pitanje ne samo pravnu sigurnost, već i javni red i mir.