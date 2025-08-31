Prema nezvaničnim informacijama, jeziva nesreća dogodila se u četvrtak, oko 16 časova u jednoj stambenoj zgradi u Surčinu
BOCA DEZODORANSA EKSPLODIRALA I IZAZVALA POŽAR U STANU! Povređeno dete u Surčinu, hitno prevezeno u bolnicu!
Jedno dete povređeno je u Surčinu kada je došlo do eksplozije boce dezodoransa!
Prema nezvaničnim informacijama, jeziva nesreća dogodila se u četvrtak, oko 16 časova u jednoj stambenoj zgradi.
Hitnim službama je stigao poziv da gori stan u Ulici Antona Klemenčića. Po dolasku ekipa na teren ustanovljeno je da je došlo do eksplozije boce od dezodoransa i da je tom prilikom povređeno maloletno lice.
Kako saznajemo, dete je odmah kolima Hitne pomoći prebačeno u bolnicu i njegovo stanje u ovom trenutku nije poznato.
Na licu mesta intervenisala su dva vatrogasna vozila sa sedam vatrogasaca, koji su požar brzo stavili požar pod kontrolom.
Kako je došlo do eksplozije boce dezodoransa u ovom trenutku nije poznato.
