Jedno dete povređeno je u Surčinu kada je došlo do eksplozije boce dezodoransa!

Prema nezvaničnim informacijama, jeziva nesreća dogodila se u četvrtak, oko 16 časova u jednoj stambenoj zgradi.

Hitnim službama je stigao poziv da gori stan u Ulici Antona Klemenčića. Po dolasku ekipa na teren ustanovljeno je da je došlo do eksplozije boce od dezodoransa i da je tom prilikom povređeno maloletno lice.

Kako saznajemo, dete je odmah kolima Hitne pomoći prebačeno u bolnicu i njegovo stanje u ovom trenutku nije poznato.

Na licu mesta intervenisala su dva vatrogasna vozila sa sedam vatrogasaca, koji su požar brzo stavili požar pod kontrolom.

Kako je došlo do eksplozije boce dezodoransa u ovom trenutku nije poznato.