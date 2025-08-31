Slušaj vest

Na Radovana Krivokapića (44) pucano je iz snajpera sa 30-ak metara razdaljine, utvrdio je tim istražitelja koji intenzivno pokušava da prikupi materijalne dokaze koji bi doveli do rasvetljavanja novog zločina u ratu dva zavađena kotorska klana. To je Pobjedi saopšteno iz više izvora koji ispituju sve osobe koje su bile u kontaktu sa Krivokapićem.

Kako je nezvanično saopšteno, postoji sumnja da je Krivokapić znao da mu se sprema likvidacija, jer otkako je stigao iz inostranstva, nije izlazio iz kuće. Međutim, očito nije očekivao da će ubice doći na prag od kuće i presuditi mu.

Ubijen kao Lješković

Upravo ta činjenica istražitelje je podsetila na slučaj ubistva Vaska Lješkovića na Cetinju krajem septembra prošle godine, koji je takođe iz snajpera ubijen u dvorištu porodične kuće. I Lješković se, kao i Krivokapić, u bezbednosnim službama vodio kao član škaljarskog klana.

Krivokapića je ubica osmatrao dok se nalazio na terasi kuće u naselju Zlatne njive, u blizini Tržnog centra „Kamelija“ i pucao iz neposredne blizine. Iz policije su u petak saopštili da je oko 19.40 časova, u naselju Zlatne njive, došlo do upotrebe vatrenog oružja i da je Krivokapić usled zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru.

- Policijski službenici Uprave policije – Regionalnog centra bezbednosti „Jug“, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju hitne mere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvjetljavanja ovog krivičnog dela – kazali su iz policije.

Planirana likvidacija

Inspektori prikupljaju informacije o Krivokapićevim poslovima, nadajući se da će doći do osumnjičenih. Za sada, kako navode, znaju da je reč o profesionalnoj likvidaciji, koja je najverovatnije planirana mesecima, što podrazumeva i angažovanje lica sa strane, ali i logistiku u Kotoru.

Pre devet godina ime Krivokapića se našlo na stupcima hronika, kada je zajedno sa još nekoliko pripadnika škaljarskog kriminalnog klana privođen u svojstvu građanina na okolnosti podmetanja požara u kotorskoj diskoteci „Maximus“, tada u vlasništvu Pljevljaka Darka Šarića, optuženog narko šefa.

Ubistvo Krivokapića je usledilo isti dan kada su iz Uprave policije saopštili da su sprečili izvršenje teškog krivičnog dela u Podgorici i uhapsili srpskog državljana koji je, kada je video policajce, odbacio pištolj i kriptovani telefon. Ipak, to su očito operativna saznanja policije, koja nisu potkrepljena dokazima, što potvrđuje da je Nemanja Stojanović zadržan po nalogu osnovnog državnog tužioca zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Iz policije su naveli da su od početka godine sprečili izvršenje sedam teških krivičnih dela, ali ne i koliko osoba je procesuirano zbog planiranja likvidacije.

Ubistvo u Barseloni okidač

Podsećamo, krvavi obračun dve suprotstavljene kriminalne grupe intenzivirao se nakon što je u Barseloni ubijen pripadnik kavačkog kriminalnog klana Filip Knežević, u okrugu Ešample, i to usred bela dana.

U nastavku obračuna kriminalnih klanova ubijeni su i Podgoričani Igor Nedović i Ivan Milačić. Knežević je, inače, označen kao direktni izvršilac ubistva Alana Kožara i Damira Hodžića na Krfu 2020. godine. Nedović je stradao od projektila koje je ispalio Arijan Rečković, koji je i pre dva meseca pokušao da ga ubije. Rečković je i dalje u bekstvu.

Sa druge strane, za ubistvo Milačića osumnjičen je Nikola Petrović, koji je uhapšen i nalazi se u pritvoru. Nakon toga, nekadašnji vođa kriminalne grupe „Pink Panter“, specijalizovane za pljačke luksuznih zlatara, srpski državljanin crnogorskog porekla blizak škaljarskom klanu Predrag Vujošević, ranjen je u centru Barselone.

Prema ranijim saznanjima Pobjede, Vujošević, sada pripadnik škaljarskog kriminalnog klana, navodno je izašao „na vikend“ iz zatvora, gde služi kaznu pokušaja šverca više od 400 kilograma kokaina na Kanarskim ostrvima, a nepoznati napadač ispalio je više hitaca u njega. I španski istražitelji sumnjaju da je reč o nastavku krvavog obračuna dve crnogorske kriminalne grupe koji se sada „preselio“ na ulice Barselone.

Državljanin Severne Makedonije, osamnaestogodišnji Andrej Tanaskovski, ranio je 7. avgusta pripadnika budvanskog ogranka škaljarskog klana Marka Ljubišu Kana (56), na bazenu Hotela „Maestral“ u Budvi, ispalivši u njega dva hica. Tanaskovski se sa lažnom ličnom kartom Srbije i pod imenom J. G. prijavio kao gost hotela kako bi sproveo kriminalni plan i imao je logistiku i pomagače u pripremanju likvidacije.