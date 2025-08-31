Slušaj vest

Beogradska policija raspisala je potragu za četvoricom nasilnika koji su juče na Zvezdari pretukla oca i sina!

Prema nezvaničnim informacijama, tuča je izbila zbog parking mesta juče oko 19 sati kada je vozač "audija" stao ispred kuće P. V. (58) koji ga je zamolio da pomeri automobil. Umesto da posluša čoveka, nasilnik je pozvao drugare i iz gepeka uzeli metalne štangle kojima su pretukli P. V. i njegovog sina (23).

Pretučeni su primljeni u Urgentni centar u Beogradu i nakon ukazane pomoći pušteni su na kućno lečenje.

Nezvanično, vlasnik kuće je vozaču "audija" rekao: "Nije ti ovo parking"

O slučaju je obavešteno nadležno tužilaštvo, a otac i sin upućeni su u PS Zvedara da donesu listu sa povredama.

Kurir.rs/Telegraf

