Slušaj vest

Tokom mirne noći na Vračaru oko 2:40 posle ponoći dogodila se neočekivana scena. Svađa u kladionici eskalirala je u brutalni napad nožem.

Mladić (23) izgubio je život, dok je njegov vršnjak teško povređen i prebačen u Urgentni centar. Celu ulicu prekrila je jeziva slika krvi na asfaltu i uznemirenih stanara koji ne mogu da veruju šta se odigralo pred njihovim prozorima.

Božidar Spasić, bivši šef specijalnog tima Službe državne bezbednosti, je za jutarnji program Kurir televiziju izneo komentar za ovu situaciju.

Spasić o detaljima ubistva nožem na Vračaru: Evo šta se dešavalo pre potezanja oružja Izvor: Kurir televizija

- Veoma loše vesti, mladi se sve više prihvataju noževa, a uveče kada izađete sigurni ste da 10-15 odsto momaka u svojim cipelama ili kaiševima imaju noževe. Ovo se dogodilo u samom centru Beograda, svako je igrao za sebe, a potom su zakazali fer tuču. U naše vreme ili normalnih odnosa, takva tuča je podrazumevala da dvojica odmere snage rukama, potom se pozdrave i svako nastavi svojim putem. Oni su izašli, potom se vratili u kladionicu, a onda je opet došlo do koškanja - započeo je Spasić.

Tuča sa fatalnim ishodom

- Kada su opet izašli, postoji verzija da su momci sačekali ovu dvojicu ranjenih ili da su sami ovi momci koji su učestvovali izboli ove momke. Svakako, loša vest je da se sve češće upotrebljava hladno oružje i da ga mladi bez ikakvog razmišljanja potežu. Mnogo se tog oružja nosi, a oni što ga nose misle da su zaštićeni, a mene zabrinjava to što ga oni nose da bi ga upotrebili. Ukoliko nosite nož i osećate se sigurnim da vas niko neće napasti, to je jedno, a sasvim drugo ukoliko vapite za njegovim korišćenjem.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

TUČA U POREČU: