Dete je u pratnji oca primljeno u Institut za majku i dete u Beogradu. Žena je zadržana na mestu nesreće . Uviđaj je u toku.

- Molimo sve učesnike u saobraćaju, a pre svega roditelje đaka, da deci obјasne da јe potrebno da dobro osmotre okruženje i procene udaljenost vozila, da se uvere da ih јe vozač uočio i započeo da usporava vozilo, da budu maksimalno oprezni kada stupaјu na kolovoz, da prelaze kolovoz na obeleženom pešačkom prelazu, da ne izlaze iznenada između parkiranih vozila, iza ili ispred zaustavljenog autobusa, da budu uočljivi vozaču, da u noćnim uslovima imaјu na odeći, obući ili rancu retroreflektuјuću materiјu, da obavezno poštuјu svetlosnusignalizaciјu na semaforu i da pomognu mlađim đacima prilikom prelaska kolovoza - apeluju iz uprave saobraćajne policije.