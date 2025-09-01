Slušaj vest

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Aleksandri S. (19) osumnjičenoj da je 29. avgusta u Zemunu ostavila svoju novorođenu devojčicu umotanu u peškir i kesu pored kontejnera.

Pritvor joj je određen da ne bi uticala na svedoke i zbog uznemirenja javnosti,.

Osumnjičena se na saslušanju branila ćutanjem, odnosno iskoristila je svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu, saopštilo je ranije tužilaštvo.

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenoj se na teret stavlja krivično delo ''teško ubistvo u pokušaju''.

Postoje osnovi sumnje da je Aleksandra S. 29. avgusta oko 6 časova svoje novorođenče iznela iz kuće u kojoj živi, umotala ga u pelenu i peškir, potom stavila u plastičnu kesu koju je zavezala i ostavila je pored kontejnera na mestu van dometa i pogleda ljudi.

Bebu, koja je rođena 9. avgusta u KBC Zemun, pronašla je nešto kasnije Maja Miladinović, a bebu je ekipa Hitne pomoći prevezla u zemunsko porodilište.

Suprug 19-godišnje majke koja je zamotala bebu u kesu i bacila je kod kontejnera, 20-godišnji S.P., ispričao je šta je zadesilo njihovu porodicu. Kroz suze i u neverici, opisao je dan u kom je njegova supruga odlučila da njihovu novorođenu bebu ostavi u kesi pored kontejnera.

- Ležali smo u kući, deca su se igrala i ja sam zaspao. Ona je inače dobra, draga osoba, baš je divna. Posvađali smo se jer je moja ćerkica Maša iščupala zaštitnu kockicu iz struje. Uzela je to odmah detetu iz ruke i sklonila je dete da ne bi stavila ruke u struju, a ja sam joj rekao ''ljubavi, molim te, povedi više računa o detetu dok ja spavam,'' ona je na to rekla da moram i ja da budem uz nju. Rekao sam dobro, ali dok ja spavam da mora više ona da vodi računa i tu smo se posvađali. Oboje smo se uplašili zbog deteta, sve je to prošlo, ali smo mi nastavili da se svađamo - ispričao je otac bebe za medije dodajući da mu je delovalo da suprugu nešto muči nakon porođaja:

- Seli smo da razgovaramo, ona je divna osoba i dobra je majka, ali otkako se porodila nju kao da je nešto mučilo, a da nije htela da mi kaže. Ona je bila srećna kada se porodila, majka je dvoje dece i sve je bilo u redu.