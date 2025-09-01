Slušaj vest

Prema prvim informacijama, automobil je iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza, a vozač je na mestu nesreće preminuo.

Telo stradalog biće poslato na obdukciju, radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj na tom delu puta odvija se nesmetano.

