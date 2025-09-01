Na putu Šid–Adaševci jutros oko 7 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubio vozač automobila, potvrđeno je u Policijskoj upravi Sremska Mitrovica.
Tragedija
AUTO SLETEO U KANAL, VOZAČ POGINUO NA MESTU! Strašna nesreća na putu Šid-Adaševci
Prema prvim informacijama, automobil je iz za sada neutvrđenih razloga sleteo sa kolovoza, a vozač je na mestu nesreće preminuo.
Telo stradalog biće poslato na obdukciju, radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.
Policija je obavila uviđaj, a saobraćaj na tom delu puta odvija se nesmetano.
