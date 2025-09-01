Slušaj vest

Radovan Krivokapić (44), poznatiji kao Mesar, likvidiran hicima iz snajpera sa 30-ak metara razdaljine u Kotoru, a kako se saznaje, više osoba privedeno je na saslušanje zbog njegove likvidacije. Prema određenim sazanjima, policija češlja na sve strane i traga za egzekutorom, povezujući ovaj zločin sa prošlogodišnjim ubistvom Vaska Lješkovića u Cetinju!

Policija u akciji

Službenici Regionalnog centra bezbednosti Jug, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i Višim državnim tužilaštvom, danima preduzimaju intenzivne mere i radnje kako bi rasvetlili ovaj obračun.

Inspektori su, kako pišu Vijesti, na terenu, gledaju snimke sa sigurnosnih kamera, ispituju rutu bekstva napadača i pokušavaju da utvrde identitet ubice i eventualnih saučesnika. Navodno, već je poznato s koje pozicije su ispaljeni smrtonosni hici.

Više osoba privedeno

Tokom istrage više osoba je privedeno i saslušano, a proveravaju se i njihovi alibiji za vreme napada. Izvor iz istrage kaže da je policija viđena na više lokacija u blizini mesta zločina, a teren se bukvalno češlja.

Podsetimo, Radovan Krivokapić (44), za koga bezbednosne službe već godinama tvrde da je pripadnik škaljarskog kriminalnog klana, brutalno je likvidiran ispred svoje porodične kuće u kotorskom naselju Zlatne njive 29. avgusta uveče. Ubica je ispalio više hitaca, a Krivokapić je u teškom stanju prevezen u Opštu bolnicu u Kotoru gde je ubrzo i preminuo.

Isti način rada

Način na koji je Krivokapić izrešetan ispred svoje kuće istražitelje je podsetio na ubistvo Vaska Lješkovića, koje se dogodilo krajem septembra prošle godine na Cetinju.

Vasko Lješković Foto: Privatna Arhiva

Lješković je takođe ubijen snajperskim hicem u dvorištu porodične kuće, a i on se vodio kao pripadnik škaljarskog klana. Iako napadač na njega nije identifikovan, način izvršenja i meta imaju mnogobrojne sličnosti sa likvidacijom Krivokapića.

- Budući da su Lješkovićevi kuća i dvorište okruženi visokim zidom, te da je on ubijen unutar dvorišta, hitac je morao biti ispaljen sa obližnjeg brda udaljenog oko 500 metara. Pucanj s tolike udaljenosti iz snajpera zahteva besprekornu preciznost, ali i obučenost strelca, što znači da je morao imati tačne podatke o kretanju, ponašanju i navikama Lješkovića. Strelcu je bilo potrebno i da ima tačnu udaljenost od cilja, čisto vidno polje, brisani prostor, da ukalkuliše moguće prepreke letu projektila... - rekao je ranije izvor.

Radovan Krivokapić Foto: Privatna Arhiva

Ko je bio Radovan Krivokapić?

Radovan Krivokapić je duže od deset godina bio poznat bezbednosnim službama kao pripadnik škaljarskog klana. Njegovo ime se pominjalo 2016. tokom istrage velikog požara u poznatoj kotorskoj diskoteci "Maksimus", kada je bio među desetak saslušanih škaljaraca.