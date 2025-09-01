Slušaj vest

Kako saznajemo, stariji muškarac (72) brutalno je macolom posle svađe tukao svog oca (90) i sina (49) i naneo im teške povrede posle kojih je sin preminuo.

Kad je nasilnik video šta je uradio, otišao je i presudio sebi.

Sin je bio tako brutalno pretučen da je podlegao povredama u kruševačkoj bolnici. Najstariji član porodice u teškom je stanju, bori se za život.

Policija i Hitna pomoć su po dolasku zatekli jeziv prizor. O ovoj porodičnoj tragediji obavešteno je i Više tužilaštvo u Kruševcu koje je naredilo da se obavi obdukcija čoveka koji je sebi oduzeo život.