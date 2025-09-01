Slušaj vest

Porodični zločin u selu Crkvina kod Kruševca potresao je meštane ovog sela, i kako kažu za Kurir, u šoku su da se ovako nešto dogodilo u njihovom komšiluku.

- Čuli smo za zločin, svi smo od jutros potreseni, u selu je to glavna vest. Kažu da je izbila svađa u kući, pa je čovek dohvatio macolu i tukao i oca i sina i onda otišao u komšiluk. Komšija kaže da mu je tražio pare koje mu je dugovao i da mu je rekao da je rešio dva problema u kući i da ide da reši još jedan - kaže jedna meštanka za Kurir i dodaje:

- Nedugo posle čuli smo da se obesio, pokušali su da ga spasu, ali nije bilo šanse. Popeo se valjda na merdevine i odgurnuo ih nogama, a dok su komšije stigle, već je bio mrtav. Tragedija za celu kuću - ističe naša sagovornica.

Podsetimo, muškarac je brutalno macolom posle svađe tukao svog oca (90) i sina (49) i naneo im teške povrede posle kojih je sin preminuo. Kad je nasilnik video šta je uradio, otišao je i presudio sebi.

O ovoj porodičnoj tragediji obavešteno je i Više tužilaštvo u Kruševcu koje je naredilo da se obavi obdukcija čoveka koji je sebi oduzeo život.