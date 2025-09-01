Slušaj vest

Kako smo saznali, J.I. (76) iz Prokuplja je hranila svinju kada joj je ona nanela više ujeda i posekotina po licu i telu.

Intervenisala je Hitna pomoć Doma zdravlja Prokuplje, te joj ukazala pomoć i prevezla na Odeljenje urgentne medicine Opšte bolnice Prokuplje, gde je nakon dijagnostike povređena žena prebačena u niški UKC na dalje lečenje.

- Ona je prevezena na Kliniku za plastičnu hirurgiju u stabilnom stanju - rečeno nam je u Opštoj bolnici Prokuplje.

Osnovno javno tužilaštvo u Prokuplju, kako smo saznali nije obavešteno, s obzirom da je reč o svinji koja je u vlasništvu osobe koja je povređena.

