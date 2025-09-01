Slušaj vest

Vladimir M. (90), najstariji član porodice u kojoj je došlo do jezivog porodičnog zločina, kako Kurir saznaje, nalazi se u teškom stanju, a lekari iz Opšte bolnice u Kruševcu mu se uveliko bore za život!

- Deda ima teške povrede glave opasne po život i trenutno se nalazi u šok sobi, u vrlo teškom je stanju, a lekari mu se bore za život - kaže izvor Kurira.

Prema rečima sagovornika, unuk Goran M. (49) je podlegao povredama u bolnici, nažalost, lobanja mu je bila skroz smrskana od udaraca macole.

- I oca i sina je tukao macolom iz sve snage svuda po telu, a najviše po glavi, sinu je smrskao lobanju skroz, stariji čovek je valjda uspeo da se donekle odbrani, međutim i njegove povrede su kritične...

Podsetimo, stariji muškarac Bracimir M. (72) brutalno je macolom posle svađe tukao svog oca (90) i sina (49) i naneo im teške povrede posle kojih je sin preminuo. Kad je nasilnik video šta je uradio, otišao je najpre kod komšije navodno po dug, a potom se vratio kući, popeo se na merdevine i obesio se. 

