Vladimir M. (90), najstariji član porodice u kojoj je došlo do jezivog porodičnog zločina, kako Kurir saznaje, nalazi se u teškom stanju, a lekari iz Opšte bolnice u Kruševcu mu se uveliko bore za život!

- Deda ima teške povrede glave opasne po život i trenutno se nalazi u šok sobi, u vrlo teškom je stanju, a lekari mu se bore za život - kaže izvor Kurira.

Prema rečima sagovornika, unuk Goran M. (49) je podlegao povredama u bolnici, nažalost, lobanja mu je bila skroz smrskana od udaraca macole.

- I oca i sina je tukao macolom iz sve snage svuda po telu, a najviše po glavi, sinu je smrskao lobanju skroz, stariji čovek je valjda uspeo da se donekle odbrani, međutim i njegove povrede su kritične...