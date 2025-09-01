Slušaj vest

Škaljarac Miljan Marjanović i Nikoleta Uskoković se lažno predstavili da bi iznajmili stan za saradnike iz ozloglašenog klana koji su bili zaduženi za ubistvo Cetinjana Žarka Pejakovića i Petra Lipovine.

On se mesec dana pre zločina agentu za nekretnine predstavio kao građevinski inženjer iz Bijelog Polja koji zbog posla prelazi u Podgoricu i traži stan. Dan kasnije, sa Nikoletom Uskoković došao je u Ulicu Iva Vizina da zajedno pogledaju nekretninu. Tom prilikom Marjanović je Nikoletu predstavio kao svoju emotivnu partnerku i kozmetičarku iz Bara koja će sa njim boraviti u iznajmljenom stanu.

Međutim, sve to bio je paravan koji je prikrivao njihovu stvarnu ulogu - obezbeđivanje stana u Podgorici namenjenog skrivanju i pripremi ubistava Pejakovića i Lipovine.

Petar Lipovina Foto: Privatna Arhiva

- Pod izgovorom da se sele zbog posla, Miljan Marjanović, pripadnik škaljarskog klana, i Nikoleta Uskoković, predstavili su se kao građevinski inženjer iz Bijelog Polja i kozmetičarka iz Bara, kako bi iznajmili stan u podgoričkom naselju Zabjelo, u Ulici Iva Vizina - pišu Vijesti.

Samo mesec dana kasnije, 6. novembra prošle godine, Cetinjani Žarko Pejaković (42) i Petar Lipovina (26) izrešetani su na ulazu u Podgoricu. U njih su napadači ispalili više od 38 metaka!

Stan kao baza za likvidaciju

Prema tužilačkim spisima, stan koji su iznajmili Marjanović i Uskokovićeva korišćen je kao "štek" baza za pripadnike klana koji su se skrivali i spremali zločin. Na dan zakupa stana, 4. oktobra, u agenciju za nekretnine stigli su nasmejani, predstavljajući se kao par koji "započinje novi život u Podgorici".

Žarko Pejaković Foto: Privatna Arhiva

- Marjanović se informisao da li stan može da pogleda i obavestio je agenta da namerava da isti zakupi na period od godinu dana jer se seli za Podgoricu gde počinje da radi kao građevinski inženjer. Dogovorili su se da se sutradan čuju kako bi odredili tačan termin kada će Marjanović doći da stan pogleda - piše u tužilačkim spisima.

Stan su platili 900 evra, predali pasoš, a ključ im je uručen odmah.

Snimljeni

Kamere video-nadzora su danima snimale dolaske i odlaske svih učesnika zločina. x5. oktobra - Uskoković se vraća pešice u stan x 6. oktobar - Dolazi Vuk Lalatović. Iste večeri Aleksandar Dacić donosi namirnice x 7. oktobar - U zgradu je ulazio i Lazar Lazić, prvo sa bradom, nakon čega izlazi obrijan x 8. oktobar - Pojavljuje se i Artur Cimerman, poznat kao član beogradskog podzemlja

Sve su snimile kamere: kese sa hranom, kese sa đubretom, pa čak i metla i sredstva za čišćenje koja je Marjanović uneo u stan pokušavajući da uklone tragove.

Istražitelji navode da je Uskokovićeva sve vreme boravila u stanu sa ostalim članovima klana.

Dan zločina

Dana 6. novembar 2024., oko 15 sati, snimljeni su kako iz “štek” stana izlaze Artur Cimerman i Vuk Lalatović, a Lazar Lazić ih vozi do Ulice 8. marta. Tu ulaze u ukradeni "megan", dolaze do kružnog toka kod ulaza u Podgoricu i čekaju žrtve.

Kada su Pejaković i Lipovina naišli u svom BMW-u, napadači su izašli i “sipajli dva rafala iz automatskih pušaka! Više metaka pogodilo je obe žrtve i one su poginule na licu mesta.

Nakon likvidacije, ekipa se povlači u naselje Mareza, gde pale “megan”, a zatim beže u crnom "polu".

Agent za nekretnine tek nakon ubistva shvatio je da su mu "inženjer i kozmetičarka" lagali i da su se u stan uselile ubice. Tužilaštvo tereti Miljana Marjanovića, Nikoletu Uskoković, Aleksandra Dacića, Tomija Ra Frosta i Savu Kaluđerovića da su postali pripadnici kriminalnog udruženja sa ciljem izvršenja teškog ubistva, kao i nedozvoljenog držanja oružja i eksploziva.