Slušaj vest

Kruševac je zavijen u crno nakon nezapamćene porodične tragedije kada je ubijen Goran M. (49), a teško povređen njegov deda Vladimir (90). Sve se dogodilo juče kada je Bracimir M. (72), nakon žestoke svađe sa sinom, uzeo pajser i zverski ga izudarao po glavi.

Goran M. Foto: Društvene Mreže

Kako saznajemo, jezivi obračun odigrao se pred očima starca Vladimira, koji je pokušao da zaštiti unuka. Međutim, i on je zadobio teške udarce.

- Izbila je velika svađa u kući, Goranu se pre neki dan ćerka verila, ali on nije hteo da ide. Bio je pijanica, voleo je da popije i bio je nekako čovek na svoju ruku, Bracimir nije mogao da izađe na kraj sa njim. Nije trebalo to da uradi, ali uzeo je pajser u ruke i počeo da ga bije do iznemoglosti - kaže komšija za Kurir i dodaje:

- Deda je ustao da brani unuka, ali je dobio i on po glavi. Bracimir je videvši zla očima, otišao kod komšije. Ljudi pričaju da je otišao da uzme dug, a u stvari je on komšiji odneo pare i rekao da je napravio veliko zlo i da novac daju njegovim unukama, tada je i najavio da ide da se obesi, ali isprva ga niko nije uzeo za ozbiljno...

Komšije su ostale zatečene njegovim rečima, a po dolasku za njim, imali su šta i da vide. Krvi je bilo svuda, prizori u porodičnom domu kao iz najstrašnijeg horor filma.

Bracimirovo telo pronađeno je nedaleko od kuće gde se obesio. Meštani pretpostavljaju da je mislio da je ubio i sina i rođenog oca, pa je odlučio da digne ruku na sebe.

Deda Vladimir i Goran prevezeni su odmah u Opštu bolnicu u Kruševcu, gde je Goran nažalost podlegao povredama, a dedi se lekari uveliko bore za život.

Meštani sela su u šoku i kažu da ovakav horor ne pamte.

-To je porodica koja je godinama živela mirno, niko nije mogao da pretpostavi da će se ovako nešto desiti. Bracimir je odavno izgubio ženu, a Goran je bio oženjen i ima tri ćerke, jedna je udata, druga se razvela, a treća se valjda još školuje - kažu komšije.