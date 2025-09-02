Slušaj vest

Suđenje kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koje se vodi pred Specijalnim sudom u Beogradu, nastavlja se danas svedočenjem dva forenzička veštaka Ane Kostić i Olivera Stojkovića.

U nastavku ovog postupka, fokus je danas na stručnim analizama koje bi trebalo da dodatno osvetle aktivnosti kriminalne grupe.

Inače, na prošlom održanom suđenju predsedavajuća sudija saopštila je da je okrivljenom Aleksandru Vučeljiću ukinut pritvor i zamenjen blažom merom kućnog pritvora. Pritvor je ukinut i Aleksi Šejiću i takođe zamenjen blažom merom kućnog pritvora. Obojica će nositi nanogicu. Šejić će biti u kućnom pritvoru u Vladičinom Hanu, a Vučeljić u Beogradu.

- Nalazimo da i dalje stoje razlozi za pritvor, ali da nisu tolikog intenziteta i da se nesmetano vođenje krivičnog postupka može voditi i primenom blaže mere - rekla je tada sudija.

Kada su u pitanju ostali otkrivljeni, sudija je istakla da su i dalje na snazi razlozi zbog kojih im je pritvor određen.

Podsetimo, suđenje je počelo iz početka 17. juna 2024. godine, nakon što je došlo do promene predsedavajuće sudije. Dosad su svi okrivljeni izneli svoje odbrane, dok su trojica okrivljenih saradnika završila svoja izlaganja i odgovore na pitanja bez prekida.

Od ukupno 30 okrivljenih, 15 se trenutno brani sa slobode. Dvojica okrivljenih su u decembru prošle godine najpre puštena iz pritvora, zatim vraćena, a potom ponovo puštena, zajedno sa još jednim okrivljenim.