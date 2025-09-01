Slušaj vest

U selu Crkvina nadomak Kruševca vlada muk i neverica nakon krvavog porodičnog obračuna koji je potresao čitav kraj. Bracimir M. (72) nasrnuo je na svog sina Gorana (49) i brutalno ga pretukao macolom po glavi. Goran je ubrzo podlegao zadobijenim povredama, dok je njegov devedesetogodišnji deda Vladimir zadobio stravične telesne povrede, a sada mu se, kako Kurir saznaje, lekari bore za život!

Naime, ispred porodične kuće od ranog jutra se nižu automobili, dok rođaci, prijatelji i komšije dolaze da izjave saučešće Goranovoj supruzi i ćerkama, koje su, čim su čule za tragediju, odmah stigle u selo.

- Svi smo u šoku, ne možemo da verujemo da se ovo dogodilo baš ovde, među nama. Poznavao sam ih čitav život, ali ovo niko nije mogao da zamisli - priča jedan od komšija za Kurir.

Meštani, iako potreseni, otvoreno pričaju da je, prema njihovom mišljenju, Goran godinama zlostavljao i oca i dedu, i da je upravo to bio okidač za krvavi ispad Bracimira.

- Pričalo se godinama da ih maltretira, nije im bilo lako. To je bila kuća puna svađa i nemira. Sinoć je, izgleda, sve eskaliralo. Branimir je, kažu, izgubio kontrolu i uzeo macolu u ruke - dodao je stariji komšija i podsetio da je Goran bio oženjen i da iz tog braka ima tri ćerke, međutim, one su napustile kuću u Crkvini zbog Goranovog ponašanja.

Kako Kurir nezvanično saznaje, devedesetogodišnji Vladimir, životno je ugrožen. On je nakon ukazane pomoći u kruševačkoj bolnici, posle pregleda specijalista urgentne medicine i konsultacija neurologa, grudnog, digestivnog hirurga i ortopeda, hitno transportovan na dalje lečenje.

Prema našim informacijama, primljen je u jedinicu intenzivne nege Klinike za anesteziju i intenzivnu terapiju.

- Čovek ima životno ugrožavajuće povrede, na mehaničkoj je ventilaciji i njegovo stanje se konstantno prati - navodi izvor Kurira iz bolnice.

Meštani sela kažu da se tragedija nažalost mogla naslutiti, jer je godinama u porodici tinjao sukob.

- Nije bilo dana da se ne čuje svađa, ali niko nije mogao da poveruje da će završiti ovako. Cela porodica je bila na ivici, a sada je selo zavijeno u crno - dodaje drugi komšija.

